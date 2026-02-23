SV Planegg-Krailling erkämpft sich Remis gegen Bayernliga-Topteam Testspiel gegen Bayernligisten von Redaktion Würmtal · Heute, 11:11 Uhr · 0 Leser

Bei ungemütlichem Wetter lieferten Martin Bauer (r.) und der SV Planegg dem TSV Landsberg einen harten Kampf. – Foto: Andrea Jaksch

Der Bezirksligist trotzt dem Bayernliga-Zweiten ein Remis ab. Nach einem 0:2-Rückstand zeigt der SV Planegg-Krailling eine starke Aufholjagd.

SVP schafft Remis gegen Bayernliga-Zweiten Als „perfekt“ wollte Pero Vidak die Generalprobe vor dem Wiederauftakt der Bezirksliga-Saison in knapp einer Woche nicht bezeichnen. „Zufriedenstellend“ nannte der Trainer des SV Planegg-Krailling das letzte Testspiel am Samstagnachmittag bei ungemütlichem Wetter vor einer überschaubaren Anzahl an Zuschauern. Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr SV Planegg-Krailling Planegg-Kr. TSV Landsberg TSV Landsb. 3 3 Abpfiff Was doch ein wenig tiefgestapelt klingt, angesichts des Auftritts seiner Mannschaft auf dem heimischen Kunstrasen gegen den aufstiegsambitionierten Bayernligisten TSV 1882 Landsberg. 3:3 hieß es nach 90 Minuten, „und das war im Endeffekt auch verdient“, befand Vidak. Anfangs aber machten die Gäste schnell deutlich, warum sie in der Bayernliga Süd zur Winterpause Zweiter sind. „Meine Spieler mussten leiden, sie mussten viel laufen. Die Passqualität beim Gegner war sehr hoch“, sagte Planeggs Trainer.