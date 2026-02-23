SV Planegg-Krailling erkämpft sich Remis gegen Bayernliga-Topteam

Der Bezirksligist trotzt dem Bayernliga-Zweiten ein Remis ab. Nach einem 0:2-Rückstand zeigt der SV Planegg-Krailling eine starke Aufholjagd.
Als „perfekt“ wollte Pero Vidak die Generalprobe vor dem Wiederauftakt der Bezirksliga-Saison in knapp einer Woche nicht bezeichnen. „Zufriedenstellend“ nannte der Trainer des SV Planegg-Krailling das letzte Testspiel am Samstagnachmittag bei ungemütlichem Wetter vor einer überschaubaren Anzahl an Zuschauern.
Was doch ein wenig tiefgestapelt klingt, angesichts des Auftritts seiner Mannschaft auf dem heimischen Kunstrasen gegen den aufstiegsambitionierten Bayernligisten TSV 1882 Landsberg. 3:3 hieß es nach 90 Minuten, „und das war im Endeffekt auch verdient“, befand Vidak. Anfangs aber machten die Gäste schnell deutlich, warum sie in der Bayernliga Süd zur Winterpause Zweiter sind. „Meine Spieler mussten leiden, sie mussten viel laufen. Die Passqualität beim Gegner war sehr hoch“, sagte Planeggs Trainer.
Nach 20 Minuten führte Landsberg 2:0. „Das sah bei ihnen alles so selbstverständlich aus“, lobte Vidak den Favoriten. „Dann hat der Gegner vielleicht gedacht, es läuft so weiter“, so Vidak. Planegg hingegen blieb mental voll auf der Höhe und erarbeitete sich mehrere hochkarätige Chancen. In der 37. Minute verkürzte Valentino Gavric auf 1:2, unmittelbar nach der Pause gelang Stefan Mikerevic der Ausgleich. Im direkten Gegenzug schoss Tino Reich die Gäste jedoch wieder in Front. Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten hatte der SVP das letzte Wort: Joker Antonio Matic besorgte den 3:3-Endstand (73.).