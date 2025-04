SV Planegg-Krailling erfolgreich ohne spielerische Dominanz: „Umso besser schmecken Siege dann“

Die Planegger mussten auch in Waldperlach mehrere Ausfälle kompensieren. Kevin Pino Tellez und Mario Simic fehlten ebenso verletzt wie Mirza Zahirovic und Niek Khazali. Auch Martin Bauer, spielender Co-Trainer der Planegger, musste passen. „Unter diesen Umständen können wir nicht so spielen, wie wir es gewohnt sind“, erklärte SVP-Trainer Pero Vidak. „Wir können nicht 90 Minuten dominieren, stehen nicht mehr so hoch und überlassen dem Gegner mehr den Ball als sonst.“

Pero Vidak nach dem 2:0 in Waldperlach

Dass die chacenarme Partie am Sonntag keine fußballerische Feinkost war, störte Vidak daher nicht, im Gegenteil. „Umso besser schmecken Siege dann“, sagte er. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Spieler, die jetzt nachrücken, in die Bresche werfen. Läuferisch und kämpferisch wart das sehr erfreulich.“

Dass es auch zu drei Punkten reichte, war unter anderem den Offensivqualitäten von Valentino Gavric zu verdanken. Nach Vorarbeit von Aleksandar Demonjic erzielte in der 21. Minute aus spitzem Winkel das 1:0 für die Gäste. Danach entwickelte sich eine von Zweikämpfen geprägte Partie zwischen den Strafräumen mit wenigen Torchancen. „Hart, aber fair“ fand Vidak die Spielführung beider Teams. Erst 20 Minuten vor dem Ende, erhöhten die Waldperlacher, die um den Klassenerhalt kämpfen, den Druck.

Sieg in Waldperlach als Blaupause für den Saisonendspurt des SV Planegg-Krailling

„Da kam das 2:0 für uns dann gerade recht“, so Vidak. In der 89. Minute schlug Andrej Skoro einen Freistoß von Halbrechts in den Strafraum, sein Teamkollege Momko Kojic ging zum Ball. „Ob er noch dran war, weiß ich nicht. Aber dass er es versucht hat, hat dafür gesorgt, dass der Torhüter nicht wusste, ob der Ball nochmal die Richtung ändern könnte“, beschrieb Vidak die Szene. Jedenfalls landete der Ball im Tor, Skoro wurde offiziell als Torschütze benannt und der SVP zum Sieger der Partie.

Die Partie war für Vidak eine Blaupause für die kommenden Wochen. „So wie das Spiel heute müssen wir auch die Spiele in den nächsten Wochen angehen“, blickte er voraus. „Wir werden weiter Verletzte haben und auf Gegner treffen, die vermeintlich schwächer sind, für die es aber um etwas geht.“ Mit dem Gastspiel beim SV Waldperlach begann für den SVP eine Serie von Spielen gegen Teams, die aktuell zwischen Rang acht und Rang 14 in der Tabelle der Bezirksliga Süd zu finden sind. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) gastiert mit dem VfL Denklingen der Tabellenachte beim SVP. Am 17. April geht es dann zum TSV Gilching-Argelsried.