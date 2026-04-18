SV Planegg-Krailling darf sich im Kampf um Platz zwei keine Patzer leisten

SVP-Torjäger Valentino Gavric (Mitte). – Foto: Dagmar Rutt

Pero Vidak war neugierig. Der Trainer des SV Planegg-Krailling wollte sich am Sonntag unbedingt ein Bild vom schärfsten Verfolger seines Teams namens TSV Gilching-Argelsried machen. So radelte er die vier Kilometer von seiner Wohnadresse zum SV Untermenzing, um sich das Gastspiel der Gilchinger dort zumindest eine Halbzeit lang anzuschauen. „Man hat gesehen, warum sie zu Recht da oben stehen“, urteilte Vidak trotz des 0:2-Pausenrückstands der Gilchinger. Am Ende gewann der TSV mit 3:2 und sitzt dem SVP damit weiter im Nacken. „Das ist unser letzter verbliebener Konkurrent“, sagt Vidak angesichts der zwei Niederlagen des Tabellenvierten SV Waldeck-Obermenzing zuletzt, der damit wohl jegliche Chance verspielt hat.

Umso wichtiger wird die anstehende Englische Woche für die Würmtaler mit dem Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn (Sonntag, 15 Uhr), der Nachholpartie in Raisting (Mittwoch) und dem Match am kommenden Sonntag in Denklingen. „Gilching wird die restlichen Spiele alle gewinnen, wir dürfen nicht patzen“, sagt Vidak. Seine Mannschaft trifft in dieser Woche ausschließlich auf Teams aus dem unteren Teil der Tabelle. Den Auftakt macht das Duell mit den Heilbrunnern, die sich mit zwei Siegen in Folge etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen konnten. „Wenn die komplett sind, sind sie ein ganz unangenehmer Gegner“, warnt Vidak. Im Hinspiel hatte der SVP beim 7:1 leichtes Spiel, damals fehlten aber auch einige Leistungsträger bei der Mannschaft des langjährigen Trainers Walter Lang. „Diesmal wird es viel schwerer“, prognostiziert Vidak. Das bekamen zuletzt auch die Waldecker zu spüren, die in Bad Heilbrunn mit 1:2 den Kürzeren zogen.