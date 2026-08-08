SV Planegg-Krailling: Beide Stamm-Innenverteidiger fallen aus

SVP-Stürmer Vinzenz Wolf – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Beim Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Kastl muss SVP-Trainer Vidak in der Abwehr improvisieren. Momko Kojic ist nach einer Tätlichkeit gesperrt, Mirza Zahirovic fällt zwei bis drei Wochen verletzt aus.

Halbwegs gute Nachrichten gab es auch von Mirza Zahirovic, der im vergangenen Spiel verletzt ausgewechselt werden musste. „Es ist nur eine Zerrung, die jedoch schmerzhaft ist. Er wird zwei, drei Wochen fehlen“, berichtet Vidak. Fakt ist aber, dass er am Sonntag in der Abwehrzentrale improvisieren muss. Leo Lajqi wird nach seiner Rückkehr aus dem Kurzurlaub daher direkt in die Startelf rücken. An seiner Seite wird Aleksandar Demonjic agieren. Schon gegen Forstinning war der Toptorjäger der Würmtaler nach der frühen Roten Karte gegen Kojic auf die Innenverteidigerposition gerückt. „Er ist einfach ein Vollblutfußballer und kann alles spielen“, schwärmt Vidak.

Der SV Planegg-Krailling hat vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenletzten TSV Kastl ein Abwehrproblem. Beide Stamm-Innenverteidiger fallen aus. Momko Kojic wurde nach seiner Tätlichkeit gegen Forstinning für ein Spiel gesperrt. „Gut, dass wir mittlerweile mitfilmen. Sonst wäre die Strafe bestimmt höher ausgefallen“, sagt SVP-Coach Pero Vidak.

Bleibt nur die Frage, wer die vakante Rolle von Demonjic im Angriffszentrum übernimmt. Ein Kandidat ist Vinzenz Wolf, der sich gut an der Hofmarkstraße eingelebt hat. „Ich wurde sehr gut aufgenommen und fühle mich sehr wohl“, sagt der 22-Jährige, der vom TSV Gilching nach Planegg gewechselt ist. „Nach vier Jahren in der Bezirksliga wollte ich den nächsten Schritt gehen“, erklärt Wolf. Er war erst vor einem Jahr von Raisting nach Gilching gewechselt. Beim TSV verletzte er sich jedoch gleich im ersten Testspiel. Das Thema Verletzungen ließ ihn danach die ganze Saison nicht mehr los. Mittlerweile ist der Angreifer schmerzfrei.

„Wir müssen noch behutsam vorgehen. Aber er ist auf einem sehr guten Weg“, freut sich Vidak. Zweimal stand Wolf bereits in der Startelf, zweimal kam er als Joker ins Spiel. In dieser Rolle entschied er das Spiel gegen Nord-Lerchenau. „Das war natürlich mein Highlight bislang“, erinnert sich Wolf an den Treffer zum 4:3 in der Nachspielzeit.

Am Sonntag möchte der junge Stürmer erstmals zu Hause treffen und damit seinen Anteil zum ersten Heimsieg der Saison leisten. Der seit drei Jahren in der Landesliga spielende Gegner wirkt angeschlagen. Die Mannschaft vom Inn kassierte zuletzt drei deutliche Niederlagen und ist so ans Ende der Landesliga Südost gerutscht. „Die Tabelle kann man erst nach zehn Spieltagen beurteilen“, mahnt Vidak.

Die Kastler sind nach einem Trainerwechsel im Sommer und den Abgängen der Leistungsträger Christoph Hoffmann, Torjäger Sebastian Spanner, Josef Spermann und Daniel Bruckhuber noch im Findungsprozess. Aber auch beim SVP ist noch Steigerungspotenzial. „Ich fühle mich ein bisschen so wie ein Integrationsbeauftragter“, sagt Vidak angesichts der 15 Neuzugänge.