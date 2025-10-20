SV Planegg II verpasst Befreiungsschlag und muss bangen

Eigentlich hatte sich Planeggs Kreisklasse-Reserve am Sonntag viel für das Duell mit dem SC Amicitia München vorgenommen – am Ende standen die Würmtaler dennoch mit leeren Händen da. Mit einem Sieg hätte der SVP einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller landen können. So mussten die Schwarz-Blauen, nach der Pleite bei Croatia München, die nächste bitter Pille schlucken und rangieren damit auf Rang elf der Kreisklasse München 3 – nur einen Punkt vom Abstiegsplatz entfernt.

„Ich bin sehr enttäuscht. Wir wollten unbedingt den Dreier holen“, sagte Trainer Mohamed Essa. Dabei startete die SVP-Zweitvertretung eigentlich ordentlich in die Partie. Die Hausherren waren die aktivere Mannschaft und gingen nach 13 Spielminuten durch Mladen Acimovic nicht unverdient in Führung. Eine Hereingabe von Adrijan Hasic landete über Umwege beim Angreifer, der eiskalt zum 1:0 abschloss.

Mit fortlaufender Spielzeit fanden allerdings die Gäste aus dem Münchener Westen besser in die Partie. Amicitia stand defensiv sehr kompakt und gut organisiert. „Wir haben in ihrer Abwehr keine Löcher gefunden. Das müssen wir lernen“, meinte Essa. So glichen die Münchener folgerichtig noch vor der Pause zum 1:1 aus. Begünstigt wurde der Treffer durch einen Fauxpas in Planeggs Hintermannschaft, im Vorfeld hatten die Gastgeber die Kugel genau in den Fuß eines Gegenspielers geklärt.