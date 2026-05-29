SV Planegg geht ersatzgeschwächt ins Endspiel gegen FC Aschheim – Erinnerungen an 2012

Prominenter Gegner: Im Hinspiel am Mittwochabend in Aschheim bekamen es die Planegger um Amani Mbaraka (l.) und Aldin Ahmetovic (r.) unter anderem mit Champions-League-Sieger Diego Contento zu tun. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Planegg-Krailling kämpft gegen den FC Aschheim um den Landesliga-Aufstieg. Erinnerungen an die Relegation 2012 erwachen - und Kritik am Modus wird laut.

Mit ein wenig Aberglaube mag dem einen oder anderen Planegger Anhänger vor dem alles entscheidenden Heimspiel an diesem Samstag (16 Uhr) gegen den FC Aschheim wohl Übles schwanen. Schließlich endete auch in diesem Jahr das Hinspiel der zweiten Relegationsrunde in Aschheim 1:1. Ein schlechtes Omen also? „Hoffentlich nicht“, sagt Martin Woytalla. Der Sportliche Leiter des SVP hat aber „ein gutes Gefühl“.

Zum einen, weil sich Bauer damals in der ersten Relegationsrunde einen Kreuzbandriss zuzog. Zum anderen, weil der SVP am Ende eines Dramas in der zweiten Runde gegen den SV Raisting das Nachsehen hatte und den Aufstieg verpasste. „Das ist schon noch präsent“, sagt Bauer. Nach einem 1:1 auswärts verloren die Schwarz-Blauen zu Hause vor der Rekordkulisse von rund 1000 Zuschauern unglücklich mit 0:1.

Auch wenn es schon 14 Jahre her ist, so ist Martin Bauer das letzte Mal noch gut im Gedächtnis. Genau wie heuer spielte sein SV Planegg -Krailling bereits 2012 in der Relegation um den Einzug in die Landesliga. Die Erinnerungen haben für den heutigen spielenden Co-Trainer des Fußball-Bezirksligisten allerdings wenig Positives – und das gleich in doppelter Hinsicht.

Anno 2012: Vor 14 Jahren spielte der SV Planegg-Krailling letztmals eine Relegation. Auch damals ging es um den Aufstieg in die Landesliga, auch damals fand das entscheidende Rückspiel der zweiten Runde in Planegg statt, vor der Rekordkulisse von rund 1000 Zuschauern. – Foto: Dagmar Rutt

Wenngleich auch er ein Leidgeprüfter der Relegation von 2012 ist. Genau wie Bauer verpasste Woytalla, damals noch Spieler, die entscheidenden Spiele um den Aufstieg verletzt. In der Funktionärsrolle ist er freilich ebenfalls zum Zuschauen verdammt und gab am Freitagmittag bereits zu: „Ich bin jetzt schon aufgeregt.“

Landesliga-Relegation: Gewinner aus Rückspiel Planegg gegen Aschheim steigt auf

Schließlich läuft es nun auf das eine Spiel hinaus, das über Wohl und Wehe einer ganzen Saison entscheidet. Die Ausgangslage nach dem Unentschieden im Hinspiel ist einfach: Gibt es nach 90 Minuten einen Gewinner, steigt dieser in die Landesliga auf, und der Verlierer bleibt Bezirksligist, bei einem weiteren Remis folgt eine Verlängerung und im Zweifel anschließend ein Elfmeterschießen. Die Auswärtstorregel existiert seit einigen Jahren nicht mehr.

Ein Favorit ist vor dem Duell der Bezirksliga-Zweiten der Staffeln Süd und Ost kaum auszumachen. Auf der einen Seite die Hausherren aus dem Würmtal von Cheftrainer Pero Vidak, die auf lautstarke Unterstützung ihrer Heimkulisse im Georg-Heide-Stadion bauen.

SVP-Routinier Martin Bauer beißt gegen Aschheim auf die Zähne

Auf der anderen die Gäste aus dem Münchner Osten, bei denen mit Diego Contento und Mehmet Ekici zwei Ex-Profis spielen, die sich aber auch im Gerüst um das Duo herum im Hinspiel als funktionierendes System präsentierten. Und die am Mittwoch die klar besseren Torchancen verzeichneten, weswegen der SVP mit dem 1:1 am Ende trotz 1:0-Führung sehr gut leben konnte.

„Am Ende entscheiden Nuancen und auch ein wenig Glück“, sagt Martin Bauer. Der 36-Jährige will mit seinem Heimatverein den zweiten Landesliga-Aufstieg nach 2014 feiern. Dafür beißt er auf die Zähne. Der Allrounder, im Hinspiel im Mittelfeldzentrum eingesetzt, hat eine Rippenprellung aus dem Duell am Mittwoch davongetragen, als er nach 24 Minuten und einem Zusammenprall ausgewechselt werden musste. Ob es am Samstag wieder geht? „Es wird gehen müssen“, stellt Bauer süffisant klar.

Das ist eine absolute Zumutung für die Spieler – vor allem, wenn man es dann am Ende nicht schafft.

SVP-Routinier Martin Bauer über den Relegationsmodus

Das Planegger Vereinsurgestein hält nicht mit seiner Kritik am anspruchsvollen Relegationsmodus mit zwei zu absolvierenden Runden, also insgesamt vier Spielen binnen vier Wochen, zurück. „Das ist eine absolute Zumutung für die Spieler – vor allem, wenn man es dann am Ende nicht schafft“, stellt der Routinier klar. Viele Spieler zögen sich genau in diesen Partien Verletzungen zu. „Das ist im Amateurfußball so nicht tragbar“, schimpft Bauer. „Dann muss man eben die Anzahl der Relegationsplätze in den Ligen reduzieren, damit nicht 24 Anwärter um sechs Landesliga-Plätze kämpfen.“

Landesliga-Relegation zwischen Planegg und Aschheim: 600 bis 700 Fans und 27 Grad erwartet

Sogar ein einziges Entscheidungsspiel auf neutralem Platz sei genug. „Meinetwegen auch eine Runde mit Hin- und Rückspiel“, sagt der ehemalige Bayernliga-Spieler. Er hat aber wenig Hoffnung, dass sich am Modus in absehbarer Zeit etwas ändert. „Die Priorität beim Verband liegt nicht auf der Gesundheit der Spieler“, so Bauer vielsagend.

Weil es aber ohnehin nichts hilft, werden der 36-Jährige und seine Mitspieler am Samstag noch mal alle restlichen Körner investieren. „Das wird ein geiler Tag für die Burschen. Relegation ist immer ein Spektakel, auch für die Zuschauer“, sagt Martin Woytalla, der mit mindestens 600 bis 700 Anhängern rechnet. Der Wetterbericht sagt sommerliche 27 Grad voraus.

Landesliga-Relegation: Toptorjäger Demonjic fehlt SV Planegg am Samstag

„Die Belastung ist natürlich sehr hoch gerade, vor allem bei der Hitze“, betont Aschheims Trainer Vincenzo Contento, der seiner Elf vorgibt, „die Planegger auf keinen Fall spielen zu lassen“. Am Ende könnte es auch darauf ankommen, wer weniger laufen muss oder den größeren Kampfgeist hat.

„Kämpfen können wir, das haben wir am Mittwoch gezeigt“, sagt SVP-Trainer Vidak vor dem Rückspiel. Doch noch weiß er nicht so recht, wer am Samstag den Aufstieg eintüten soll. Ein harter Schlag ist die Abwesenheit von Ex-Profi und Toptorjäger Aleksandar Demonjic, der auf einer Hochzeit eingeladen ist. Dazu fehlt Mittelfeldmann Ante Kraljevic nach seiner Verletzung im Hinspiel, zudem sind die Einsätze der zuletzt ebenfalls verletzten Fabijan Podunavac (Flügelspieler) und Leonardo Lajqi (Defensivallrounder) fraglich und werden erst spontan entschieden. Wenigstens ist Angreifer Dario Matijevic nach seiner Rotsperre wieder einsatzbereit.

Viele gebrannte Relegationskinder beim SV Planegg-Krailling

„Es wird sicher nicht einfacher als am Mittwoch“, betont Vidak – übrigens ein weiteres gebranntes Kind, was Relegationen betrifft. Der erfahrene Coach scheiterte 2013 und 2014 mit dem TSV Grünwald zweimal in Folge in den Aufstiegsspielen zur Landesliga. „Ich würde fast schon sagen, ich bin verseucht, was Relegationen betrifft“, scherzt Vidak. In anderthalb Wochen feiert er seinen 59. Geburtstag – und das freilich am liebsten als Trainer eines frisch gebackenen Landesligisten. mg