SV Planegg feiert „erwartbares Ergebnis“ gegen Kellerkind BCF

Der SVP feiert einen ungefährdeten Sieg gegen Kellerkind Wolfratshausen. – Foto: michael schoenwaelder

Die Vidak-Elf des SV Planegg wird im Spiel gegen Wolfratshausen seiner Favoritenrolle gerecht. Trotzdem hadert der Coach mit dem Spielverlauf.

Die Vidak-Elf des SV Planegg wird im Spiel gegen Wolfratshausen seiner Favoritenrolle gerecht. Trotzdem hadert der Coach mit dem Spielverlauf.

Für Pero Vidak gehörte die Partie am Sonntag gegen den noch sieglosen BCF Wolfratshausen zur Kategorie „Spiele, in denen du nichts gewinnen kannst“. Nach dem bisherigen Saisonverlauf war das souverän klingende 4:0 seines klar favorisierten SV Planegg-Krailling nicht mehr als „das erwartbare Ergebnis“, so Vidak. Mit dem Spiel selbst war der Trainer des SVP „nicht ganz zufrieden“, obwohl sein Team die Gäste aus Wolfratshausen bis auf einen Distanzschuss und einige nicht sauber zu Ende gespielte Gegenstöße gut im Griff hatte. Gerne hätte Vidak noch etwas mehr Tempo gesehen. Wolfratshausen stand meist tief und verschob diszipliniert, die Planegger suchten die Lücken in der BCF-Defensive. Diese Aufgabe konnten sie in der ersten Hälfte einigermaßen entspannt angehen, nachdem Martin Bauer schon früh für die Planegger Führung gesorgt hatte. Bauer, der diesmal mit offensiven Aufgaben betraut war, bekam nach sechs Minuten den Ball im dicht besetzten Strafraum zugespielt, ließ einen Gegenspieler aussteigen und schloss souverän zum 1:0 ab. Danach kam der SVP zunächst nicht mehr in gute Abschlusspositionen. „Entweder kam der letzte Pass nicht an oder für Flanken fehlte der Abnehmer“, stellte Vidak fest.

Lajqi mit erstem Herrentor: Planegg erhöht kurz vor der Pause Das 2:0 kurz vor der Pause fiel nach einem Eckball, den Mario Simic vor das Gästetor schlug. Abnehmer war Leonardo Lajqi, der per Kopf zum 2:0 verwandelte. Trainer und Mitspieler freuten sich mit dem Neuzugang, der im Sommer aus Wolfratshausen zum SVP gekommen war. Denn „es war sein erster Treffer im Herrenbereich, in dem er seit mehr als vier Jahren spielt“, berichtete Vidak.