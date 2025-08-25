SV Planegg feiert „erwartbares Ergebnis“ gegen Kellerkind BCF

Die Vidak-Elf des SV Planegg wird im Spiel gegen Wolfratshausen seiner Favoritenrolle gerecht. Trotzdem hadert der Coach mit dem Spielverlauf.
Für Pero Vidak gehörte die Partie am Sonntag gegen den noch sieglosen BCF Wolfratshausen zur Kategorie „Spiele, in denen du nichts gewinnen kannst“. Nach dem bisherigen Saisonverlauf war das souverän klingende 4:0 seines klar favorisierten SV Planegg-Krailling nicht mehr als „das erwartbare Ergebnis“, so Vidak. Mit dem Spiel selbst war der Trainer des SVP „nicht ganz zufrieden“, obwohl sein Team die Gäste aus Wolfratshausen bis auf einen Distanzschuss und einige nicht sauber zu Ende gespielte Gegenstöße gut im Griff hatte. Gerne hätte Vidak noch etwas mehr Tempo gesehen.
Wolfratshausen stand meist tief und verschob diszipliniert, die Planegger suchten die Lücken in der BCF-Defensive. Diese Aufgabe konnten sie in der ersten Hälfte einigermaßen entspannt angehen, nachdem Martin Bauer schon früh für die Planegger Führung gesorgt hatte. Bauer, der diesmal mit offensiven Aufgaben betraut war, bekam nach sechs Minuten den Ball im dicht besetzten Strafraum zugespielt, ließ einen Gegenspieler aussteigen und schloss souverän zum 1:0 ab. Danach kam der SVP zunächst nicht mehr in gute Abschlusspositionen. „Entweder kam der letzte Pass nicht an oder für Flanken fehlte der Abnehmer“, stellte Vidak fest.
Das 2:0 kurz vor der Pause fiel nach einem Eckball, den Mario Simic vor das Gästetor schlug. Abnehmer war Leonardo Lajqi, der per Kopf zum 2:0 verwandelte. Trainer und Mitspieler freuten sich mit dem Neuzugang, der im Sommer aus Wolfratshausen zum SVP gekommen war. Denn „es war sein erster Treffer im Herrenbereich, in dem er seit mehr als vier Jahren spielt“, berichtete Vidak.
In der Kabine forderte der SVP-Trainer mehr Tempo ein. „Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann auch besser gemacht“, lobte er nach der Partie. Vor allem über links kam der SVP nun öfter hinter die Abwehr und brachte den Ball gefährlich vors Tor. In der 74. Minute stand Aleksandar Demonjic als Abnehmer für ein Zuspiel von Andrej Skoro bereit, und nach dem 3:0 hatte dann wohl auch Vidak keine Zweifel mehr, dass noch etwas schiefgehen konnte. Bauer und Skoro durften Feierabend machen. Den 4:0-Endstand besorgte in der 82. Minute ein weiterer EX-Wolfratshauser. Fabijan Padunovac wurde im Strafraum gefoult, trat selbst zum Elfmeter an und verwandelte.
Der SVP bleibt Tabellenführer, punktgleich mit dem SC Olching. Mit einer Bewertung, was die bisherigen Resultate wert sind, auch mit einer Einschätzung der möglichen Konkurrenten um die vorderen Tabellenplätze, hält Vidak sich zurück. „Da lässt sich vielleicht ab dem zehnten Spieltag eine Tendenz erkennen“, sagt er. Eine Mannschaft, die bisher noch kein Spiel gewinnen konnte, hob er am Sonntag aber doch hervor. „Den SV Untermenzing schätze ich stark ein. Sie hatten bisher kein Glück“, so Vidak. Der Aufsteiger ist am Sonntag (14 Uhr) der nächste Gegner des SVP.