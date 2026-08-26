SV Planegg auf den Spuren des FC Wacker: Duell zwischen Schlusslicht und Aufsteiger

SVP gegen FC Espanol München am 08.03.26 ab 12.25 Uhr. Am Ball: Nr. 2 Tobias Empl (Blaues Trikot). Foto: Dagmar RuttFußball SV Planegg-Krailling II – Foto: Dagmar Rutt

Der SV Planegg-Krailling gastiert in Spiel zwei der Englischen Woche beim FC Wacker München. Zwischen beiden Landesliga-Vereinen gibt es etliche Verbindungen.

Kurioserweise gehen die Querverbindungen sogar so weit, dass die Vereine unter anderem auch das letzte Spiel vor der großen Corona-Unterbrechung im März 2020 gegeneinander absolvierten. Mit dem damaligen Kreisliga-Duell, das Wacker beim SVP 2:1 gewann, hat die Partie diesmal freilich allein schon personell nichts mehr zu tun. Nur je ein Spieler, der damals auflief, steht auch heuer noch im Kader: Tobias Empl bei Planegg und Norbert Bzunek beim FCW.

Den SV Planegg -Krailling und den FC Wacker München verbindet eine ganze Menge. Seit vielen Jahren begegnen sich die beiden Fußballmannschaften, spielen immer wieder in verschiedenen Ligen gegeneinander – sei es zunächst in der Kreisliga, dann in der Bezirksliga oder wie in der aktuellen Saison in der Landesliga. An diesem Mittwoch kommt es mal wieder zum Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten, wenn der SVP ab 19 Uhr an der Demleitnerstraße in Sendling zu Gast ist.

Fußball: SV Planegg-Krailling folgt FC Wacker München stets ein Jahr später nach

Seit einigen Jahren sind die Münchner dem SVP stets einen Schritt voraus. Oder anders gesagt: Die Würmtaler folgen dem Team aus der Landeshauptstadt erstaunlich detailgetreu mit je einem Jahr Verzögerung in die nächsthöhere Liga nach – und legen dabei stets eine kleine Schippe drauf. Wacker stieg 2023 als souveräner Kreisliga-Meister (61 Punkte in 26 Spielen) in die Bezirksliga auf, Planegg folgte 2024 in noch überlegenerer Manier (63 Punkte in 24 Spielen).

Die erste Bezirksliga-Saison 2024 schloss der FCW als Zehnter (37 Punkte) ab und schaffte im zweiten Jahr als Zweiter (63 Punkte) über den Umweg Relegation den Landesliga-Aufstieg. Der SVP landete in der Bezirksliga 2025 auf Anhieb auf Rang drei (62 Punkte) und krönte sich heuer mit 71 Zählern ebenfalls zum Relegationsaufsteiger.

Planegg-Trainer Vidak: „Das wollen wir ihnen gerne nachmachen“

Zu viel möchte Pero Vidak allerdings nicht in die Historie hineininterpretieren. Planeggs Trainer sieht darin weniger das Ergebnis einer ähnlichen Philosophie oder Vereinsführung. „Das ist alles Zufall“, sagt er.

Und doch hätte er nichts dagegen, wenn sich dieser Trend fortsetzt, schließlich schaffte der Kontrahent aus der Landeshauptstadt in seiner ersten Landesliga-Saison ohne die Relegation den Klassenerhalt. „Das wollen wir ihnen gerne nachmachen“, sagt Vidak schmunzelnd. Und wenn sein Team wie bisher immer sogar noch einen draufsetzen würde, wäre der Coach noch glücklicher.

Fußball-Landesliga Südost: SV Planegg auf bestem Weg, FC Wacker zu überflügeln

Bislang sieht es in dieser Saison zumindest danach aus, als könnte der SVP die Münchner überflügeln. Planegg steht nach sieben Spielen mit acht Punkten auf Rang zwölf, Wacker ist als Tabellenletzter mit erst drei Zählern aktuell die Schießbude der Liga. Bereits 35 Gegentore fing sich das Schlusslicht in sieben Partien, darunter die historisch höchste Niederlage in der Geschichte der Landesligen: das 4:13 bei Dominator TSV Murnau vor zweieinhalb Wochen.

Wir müssen vermeiden, dass sie ausgerechnet gegen uns in Fahrt kommen.

Pero Vidak, Trainer des SV Planegg-Krailling, vor dem Duell mit Landesliga-Schlusslicht FC Wacker München

In genau jenem Status des angeschlagenen Boxers sieht Vidak jedoch die Gefahr für sein Team. „Ich versuche immer, meinen Spielern abzugewöhnen, auf die Tabelle zu schauen“, so der Trainer. „Wacker hat keinen schlechteren Kader als letztes Jahr. Wir müssen vermeiden, dass sie ausgerechnet gegen uns in Fahrt kommen.“

Fußball-Landesliga Südost: Ex-Trainer beider Mannschaften tippt das direkte Duell

Ob der zuletzt erkältete Außenverteidiger und Aktivposten Luka Karadža am Mittwoch voll mitwirken kann, ist noch ungewiss. Unabhängig davon würden die durchaus favorisierten Planegger mit einem weiteren Sieg nach dem 3:1 am Sonntag gegen den SSV Eggenfelden Kurs in Richtung perfekte Englische Woche halten.

Einer, der genau das erwartet, ist Andreas Budell. Der 39-jährige Coach von Bezirksligist FC Deisenhofen U23 war von 2022 an anderthalb Jahre lang Cheftrainer in Planegg und wechselte danach für eine Saison zu Wacker. Noch so eine Querverbindung. Er tippt: „Planegg gewinnt knapp mit 2:1.“ mg