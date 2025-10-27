SV Pfahlheim beim 7:1 in Torlaune, drei Elfmeter beim 3:3 in Heubach

TSV Heubach – TSV Großdeinbach 3:3

Ein intensives und von Strafstößen geprägtes Spiel endete mit einem Unentschieden. Großdeinbach ging früh durch Elvan Beyer (8., Foulelfmeter) in Führung, doch Heubach drehte die Partie durch Bilal Semmo (23.) und Andrei Pistol (25.) binnen weniger Minuten. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Beyer (66., Foulelfmeter) zum 2:2, ehe Petar Kranjcec (71.) die Gastgeber wieder nach vorne brachte. Der dritte Elfmeter des Tages – verwandelt von Justin Reinert (83.) – sorgte schließlich für den Endstand.

FC Spraitbach – FC Schechingen 1:2

Die Begegnung blieb lange offen und wurde erst in den Schlussminuten entschieden. Robin Arnet (35.) brachte Spraitbach zur Halbzeit in Führung. Im zweiten Durchgang glich Fabian Heinrich (73., Foulelfmeter) aus und traf kurz vor dem Abpfiff (90.) erneut, womit er Schechingen den Auswärtssieg sicherte.

TSV Mutlangen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 2:1

Mutlangen startete konzentriert und ging durch David Schwarz (15.) in Führung. Nach der Pause stellte Marcel Weinhardt (49.) den Ausgleich her. In einer umkämpften Schlussphase gelang erneut Schwarz (89.) das 2:1. Jakob Widmann (98.) sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte für die Gäste.

TV Straßdorf – SG Bettringen II 0:2

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit übernahm Bettringen im zweiten Durchgang das Kommando. Robin Sachsenmaier (62.) erzielte das 0:1, Marius Barth (84.) legte nach und entschied die Partie. Straßdorf konnte offensiv wenig entgegensetzen.

TSV Waldhausen – TSB Schwäbisch Gmünd 5:2

Ein torreiches Spiel mit einem klaren Unterschiedsspieler: Kenny Maurice Spengler traf viermal (33., 58., 87., 88.) und führte sein Team entscheidend an. Für Gmünd erzielten Alexander Buchmann (38.) und Eren Gül (62.) die Treffer. Den Schlusspunkt setzte Florian Hausner (90.+4) für Waldhausen.

TV Herlikofen – SV Hussenhofen 1:0

In einer umkämpften Partie fiel die Entscheidung erst spät. Denis Croissant (75.) erzielte das einzige Tor des Spiels. Herlikofen verteidigte den knappen Vorsprung konsequent bis zum Abpfiff.

SGM Lautern-Essingen – 1. FC Eschach 3:2

Ein Spiel mit mehreren Führungswechseln. Jannik Gröner (27.) brachte die Gastgeber in Front, doch Felix Bauer (28.) und Pascal Gosolitsch (45.+1) drehten die Partie für Eschach. Nach der Pause glich Lukas Gröner (55.) aus, ehe Julian Kern (68.) das 3:2 erzielte, das bis zum Ende Bestand hatte.

TV Heuchlingen – 1. FC Stern Mögglingen 4:1

Heuchlingen entschied das Spiel bereits vor der Pause: Nico Waidmann traf dreimal (30., 35., 45.+3). Nach dem Seitenwechsel sah Ferhat Karaca (60.) die Gelb-Rote Karte, bevor Tim Wiedmann (75.) für Mögglingen verkürzte. Jens Häussler (87.) stellte den 4:1-Endstand her.