SV Pfahlheim beim 7:1 in Torlaune, drei Elfmeter beim 3:3 in Heubach

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
TSV Heubach – TSV Großdeinbach 3:3
Ein intensives und von Strafstößen geprägtes Spiel endete mit einem Unentschieden. Großdeinbach ging früh durch Elvan Beyer (8., Foulelfmeter) in Führung, doch Heubach drehte die Partie durch Bilal Semmo (23.) und Andrei Pistol (25.) binnen weniger Minuten. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Beyer (66., Foulelfmeter) zum 2:2, ehe Petar Kranjcec (71.) die Gastgeber wieder nach vorne brachte. Der dritte Elfmeter des Tages – verwandelt von Justin Reinert (83.) – sorgte schließlich für den Endstand.
FC Spraitbach – FC Schechingen 1:2
Die Begegnung blieb lange offen und wurde erst in den Schlussminuten entschieden. Robin Arnet (35.) brachte Spraitbach zur Halbzeit in Führung. Im zweiten Durchgang glich Fabian Heinrich (73., Foulelfmeter) aus und traf kurz vor dem Abpfiff (90.) erneut, womit er Schechingen den Auswärtssieg sicherte.
TSV Mutlangen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 2:1
Mutlangen startete konzentriert und ging durch David Schwarz (15.) in Führung. Nach der Pause stellte Marcel Weinhardt (49.) den Ausgleich her. In einer umkämpften Schlussphase gelang erneut Schwarz (89.) das 2:1. Jakob Widmann (98.) sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte für die Gäste.
TV Straßdorf – SG Bettringen II 0:2
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit übernahm Bettringen im zweiten Durchgang das Kommando. Robin Sachsenmaier (62.) erzielte das 0:1, Marius Barth (84.) legte nach und entschied die Partie. Straßdorf konnte offensiv wenig entgegensetzen.
TSV Waldhausen – TSB Schwäbisch Gmünd 5:2
Ein torreiches Spiel mit einem klaren Unterschiedsspieler: Kenny Maurice Spengler traf viermal (33., 58., 87., 88.) und führte sein Team entscheidend an. Für Gmünd erzielten Alexander Buchmann (38.) und Eren Gül (62.) die Treffer. Den Schlusspunkt setzte Florian Hausner (90.+4) für Waldhausen.
TV Herlikofen – SV Hussenhofen 1:0
In einer umkämpften Partie fiel die Entscheidung erst spät. Denis Croissant (75.) erzielte das einzige Tor des Spiels. Herlikofen verteidigte den knappen Vorsprung konsequent bis zum Abpfiff.
SGM Lautern-Essingen – 1. FC Eschach 3:2
Ein Spiel mit mehreren Führungswechseln. Jannik Gröner (27.) brachte die Gastgeber in Front, doch Felix Bauer (28.) und Pascal Gosolitsch (45.+1) drehten die Partie für Eschach. Nach der Pause glich Lukas Gröner (55.) aus, ehe Julian Kern (68.) das 3:2 erzielte, das bis zum Ende Bestand hatte.
TV Heuchlingen – 1. FC Stern Mögglingen 4:1
Heuchlingen entschied das Spiel bereits vor der Pause: Nico Waidmann traf dreimal (30., 35., 45.+3). Nach dem Seitenwechsel sah Ferhat Karaca (60.) die Gelb-Rote Karte, bevor Tim Wiedmann (75.) für Mögglingen verkürzte. Jens Häussler (87.) stellte den 4:1-Endstand her.
Kreisliga A2:
FC Röhlingen – FV Viktoria Wasseralfingen 1:0
Vor 60 Zuschauern entschied ein Treffer in der ersten Halbzeit die Partie. Lukas Pascal Stengelin (24.) erzielte das einzige Tor des Tages und sicherte Röhlingen den Heimsieg. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Spiel, in dem die Gastgeber defensiv kompakt standen und ihren Vorsprung bis zum Schluss behaupteten.
FSV Zöbingen – FC Ellwangen 1:6
Ellwangen zeigte sich in Torlaune und legte schon im ersten Durchgang den Grundstein für den klaren Sieg. Efendi Erol (21., 39.) traf doppelt, dazwischen erhöhte Kadir Ciraci (38.). Eugen Konetzky (45.) brachte Zöbingen kurz vor der Pause auf die Anzeigetafel, doch David Banen Essome (45.+2, 50., 51.) sorgte mit einem Hattrick innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse. Ellwangen dominierte die Partie über weite Strecken.
SV Jagstzell – SC Unterschneidheim 2:1
Ein dramatisches Spiel mit später Entscheidung. Nicolas Wünsch (19.) brachte Unterschneidheim früh in Führung. Nach einer Gelb-Roten Karte für David Mack (48.) musste Jagstzell lange in Unterzahl spielen, kämpfte sich aber eindrucksvoll zurück. In einer turbulenten Schlussphase glich Max Rettenmeier (90., Foulelfmeter) aus, bevor Timo Ziegler (90.+5) den späten Siegtreffer erzielte. Kurz zuvor sah Maximilian Kuhnhaus (89.) auf Seiten der Gäste ebenfalls Gelb-Rot.
SV Pfahlheim – Sportfreunde Rosenberg 7:1
Pfahlheim feierte einen deutlichen Heimsieg. Trotz eines frühen Platzverweises gegen Thomas Merz (4.) und der Gästeführung durch Dominik Hirschle (10.) drehte der SVP die Partie eindrucksvoll. Marius Veile (12.) und Robin Parnitzke (24., 39.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse, dazu kam ein Eigentor von Hannes Lenz (44.). Nach dem Wechsel trafen Bruno Wohlfrom (52., 90.+4) doppelt und erneut Parnitzke (67.) zum 7:1-Endstand.
SG Eigenzell-Ellenberg – SV Kerkingen 0:1
Die Partie war lange umkämpft und ausgeglichen. Nach der Pause gelang Adrian Leib (49.) der entscheidende Treffer für Kerkingen. Eigenzell-Ellenberg drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, blieb aber ohne Erfolg.
TSG Abtsgmünd – TSV Westhausen 5:3
Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches und torreiches Spiel. Westhausen legte durch Lukas Straubmüller (16.) und Lukas Schäfer (21.) stark los, doch Abtsgmünd antwortete umgehend: Elvis Bevab (23.) und Clemens Schmid (30.) stellten den Ausgleich her. Nach der Pause drehte die TSG das Spiel komplett – Clemens Schmid (54., 73.) traf doppelt, Jonas Graule (70.) legte nach. Schäfer (79.) verkürzte zwar noch, doch Abtsgmünd brachte den Vorsprung sicher über die Zeit.
SGM Fachsenfeld/Dewangen – SGM Rindelbach/Neunheim 1:1
In einer ausgeglichenen Partie traf Michael Adrian (24.) zur Führung für Fachsenfeld/Dewangen. Rindelbach/Neunheim blieb geduldig und kam in der Schlussphase durch Philipp Heidemann (82.) zum Ausgleich. Beide Teams hatten danach noch Chancen, doch es blieb beim Unentschieden.
