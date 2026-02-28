SV Otzenrath: Unzufrieden trotz Tabellenplatz vier

In seinem zweiten Jahr als A-Ligist hat sich der SV Otzenrath in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Nach dem achten Platz im Vorjahr gehört der Verein als Vierter mit 22 Punkten zur erweiterten Spitzengruppe – allerdings ist er punktgleich mit dem Polizei SV und dem SC Rheindahlen auf den Plätzen fünf und sechs.
Trainer Dominik Reinartz ist mit der Hinserie nicht vollends zufrieden: „Die Bilanz sieht erstmal positiv aus. Dennoch sind wir mit der Ausbeute – insbesondere in den Wintermonaten November und Dezember – nicht zufrieden“, sagt der 30-Jährige, der die Otzenrather 2020 in der Kreisliga B übernommen hat.
Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Rheindahlen spielte sich der SV Otzenrath in einen echten Flow. Aus den darauffolgenden sieben Spielen holte der SV 17 Punkte und gelangte nach acht Spielen sogar an die Tabellenspitze. Mit dem „super Spiel“ gegen den ASV Süchteln II (1:0) setzte Otzenrath in dieser Saisonphase ein Ausrufezeichen.
Mit Anbruch des Novembers schwächelte die Mannschaft jedoch: Bis zur Winterpause holte Otzenrath gegen den Rheydter SV (1:3), die Sportfreunde Neersbroich (0:1), den TuS Liedberg (2:2) und Rheindahlen (2:2) nur zwei weitere Punkte. „Das Spiel gegen Neersbroich dürfen wir nie verlieren”, monierte Reinartz, der in der Schlussphase der Hinrunde unter anderem auf die Leistungsträger Dominik Strauch und Merlin Padberg verzichten musste. „Das ist für uns in Otzenrath besonders schwierig abzufangen”, so Reinartz weiter.
Ganz klar die defensive Stabilität. Mit nur 20 Gegentoren stellt Otzenrath die zweitbeste Defensive der Liga. Die Mannschaft spielte dreimal zu null und gewann zwei Spiele mit 1:0, was in dieser Spielklasse durchaus eine Rarität ist. Zudem ist auf Torjäger Merlin Padberg Verlass, der in elf Spielen neun Tore erzielte.
„Wir sind offensiv zu harmlos“, betonte Reinartz, fügte aber hinzu: „Das liegt auch daran, wie stark wir gebeutelt sind und bleiben werden.“ Gerade die Intensität mit dem Ball und die Genauigkeit im letzten Drittel hätten gefehlt. Tatsächlich war Otzenrath mit 33 Treffern seltener erfolgreich als die Konkurrenz im direkten Tabellenumfeld. Gerade gegen diese Konkurrenten sah der Tabellenvierte in den direkten Duellen nicht gut aus. Gegen die anderen Teams aus den Top Fünf holte der SVO nur einen Punkt – beim 1:1 gegen den VfB Korschenbroich im September.
Es gibt einen personellen Tausch. „Mit Arian Tolaj haben wir einen besonders talentierten Fußballer nach Wickrath abgegeben“, sagt Reinartz über den 20-jährigen Mittelfeldspieler. Dafür kommt der Angreifer Gian-Luca Jordans aus Schelsen zu uns. „Für ihn haben wir tiefer in die Tasche gegriffen. Er wird noch ein bisschen brauchen, zeigt aber jetzt schon sein absolut vorhandenes Potenzial“, betont der Cheftrainer.
Am Sonntag (15 Uhr) trifft Jordans zum Rückrundenauftakt mit Schelsen gleich auf seinen Ex-Klub. Für die Rückrunde hat Reinartz seiner Mannschaft zwei klare Vorgaben mit auf den Weg gegeben: „Wir möchten unsere Punktebilanz aus der Hinrunde verbessern und so gut es geht in Schlagdistanz zu den ersten drei Plätzen bleiben.“