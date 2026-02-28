SV Otzenrath: Unzufrieden trotz Tabellenplatz vier Im zweiten Jahr in der A-Liga hat sich der SV Otzenrath in die erweiterte Spitzengruppe der Kreisliga A MG-VIE vorgearbeitet. Trainer Dominik Reinartz hat trotzdem einige Kritikpunkte. Das liegt vor allem an den Eindrücken aus der Hinrunde. von Niklas Bien · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Otzenrath mischt in der Spitzengruppe der Kreisliga A mit. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

In seinem zweiten Jahr als A-Ligist hat sich der SV Otzenrath in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Nach dem achten Platz im Vorjahr gehört der Verein als Vierter mit 22 Punkten zur erweiterten Spitzengruppe – allerdings ist er punktgleich mit dem Polizei SV und dem SC Rheindahlen auf den Plätzen fünf und sechs.

Trainer Dominik Reinartz ist mit der Hinserie nicht vollends zufrieden: „Die Bilanz sieht erstmal positiv aus. Dennoch sind wir mit der Ausbeute – insbesondere in den Wintermonaten November und Dezember – nicht zufrieden“, sagt der 30-Jährige, der die Otzenrather 2020 in der Kreisliga B übernommen hat. So lief die Hinrunde Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Rheindahlen spielte sich der SV Otzenrath in einen echten Flow. Aus den darauffolgenden sieben Spielen holte der SV 17 Punkte und gelangte nach acht Spielen sogar an die Tabellenspitze. Mit dem „super Spiel“ gegen den ASV Süchteln II (1:0) setzte Otzenrath in dieser Saisonphase ein Ausrufezeichen.

Mit Anbruch des Novembers schwächelte die Mannschaft jedoch: Bis zur Winterpause holte Otzenrath gegen den Rheydter SV (1:3), die Sportfreunde Neersbroich (0:1), den TuS Liedberg (2:2) und Rheindahlen (2:2) nur zwei weitere Punkte. „Das Spiel gegen Neersbroich dürfen wir nie verlieren”, monierte Reinartz, der in der Schlussphase der Hinrunde unter anderem auf die Leistungsträger Dominik Strauch und Merlin Padberg verzichten musste. „Das ist für uns in Otzenrath besonders schwierig abzufangen”, so Reinartz weiter. Das war gut Ganz klar die defensive Stabilität. Mit nur 20 Gegentoren stellt Otzenrath die zweitbeste Defensive der Liga. Die Mannschaft spielte dreimal zu null und gewann zwei Spiele mit 1:0, was in dieser Spielklasse durchaus eine Rarität ist. Zudem ist auf Torjäger Merlin Padberg Verlass, der in elf Spielen neun Tore erzielte.