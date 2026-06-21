SV Otzenrath freut sich über verdiente Vizemeisterschaft in der A-Liga

Die Meisterschaft war für den SV Otzenrath mit 21 Punkten Rückstand auf den Rheydter SV am Ende weit entfernt – ein Erfolg ist die abgelaufene Saison trotzdem. Der A-Liga-Aufsteiger von 2024 überbot den soliden achten Platz aus seiner Debütsaison deutlich und schnappte sich gerade dank seiner starken Rückrunde die Vizemeisterschaft. „Wir hatten Startschwierigkeiten und haben uns sukzessive gesteigert. Wir sind insgesamt sehr zufrieden“, resümiert Cheftrainer Dominik Reinartz.
Zwischen den Zeilen lässt Reinartz sogar durchblicken, dass der Vizemeister den ganz großen Wurf durchaus im Hinterkopf hatte. „Im Winter war die Phase, in der wir den ersten Platz verspielt haben und völlig zu Recht hinter dem Rheydter SV gelandet sind. Man will so lange mitspielen, wie es irgendwie möglich ist. Aber als Otzenrath zu sagen, dass wir Bezirksliga spielen wollen, wäre hochgegriffen“, ordnet der 30-Jährige ein.
Otzenrath spielte insgesamt sehr stabil. Gegen Teams, die nicht in den Top vier gelandet sind, kassierte der Tabellenzweite in der gesamten Saison nur drei Niederlagen. Hinter dem überragenden RSV hat der SVO mit 72:40 Toren sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive. Außerdem ist positiv, dass sich Otzenrath in der Rückrunde noch einmal steigerte – indes ein bekanntes Phänomen: „Auch aufgrund meiner Lehrertätigkeit ist die Wintervorbereitung immer besser als die Sommervorbereitung. Hinzu kam, dass wir einige Sommerneuzugänge hatten – auch das hat seine Zeit gebraucht“, erklärt Reinartz.
Gerade in der Hinrunde und vor allem gegen die Top-Gegner nutzte der SV seine Chancen nicht gut genug. „Das ist dann vielleicht der Qualitätsunterschied“, sagt Reinartz, der zumindest in der Rückserie eine klare Steigerung in diesem Bereich sah. Dazu zeigte der SVO eine spezielle Schwäche: Nach spielfreien Wochen hatte der Vizemeister Schwierigkeiten. „Da haben wir es nicht geschafft, die Performance hochzuhalten“, sagt Reinartz. So gab es in den Topspielen gegen Rheydt und die Sportfreunde Neersbroich drei Niederlagen und ein Remis – jeweils nach einer Pause.
Mit Blick auf die Zahlen stach Jan-Niklas Jaspers heraus, der gerade in der Rückrunde richtig heiß lief und in insgesamt 20 Einsätzen 17 Tore und elf Assists sammelte. Vor allem zählt für Trainer Reinartz aber das Kollektiv: „Wir leben in Otzenrath sehr davon, dass wir als Team gut funktionieren. Wir haben viele gute Jungs. Es gab verschiedene Spieler, die es richtig gut gemacht haben“, sagte der 30-Jährige.
Personell gibt es beim Vizemeister kleinere Veränderungen. Routinier Simon Schrey (zweite Mannschaft) und Laurens Padberg, der für einen „Work-and-Travel-Aufenthalt“ nach Neuseeland geht, stehen in der kommenden Saison nicht zur Verfügung. Dazu fehlt Karl Hamacher wegen eines Auslandssemesters bis zum Winter. Verstärkung gibt es dafür durch Verteidiger Kaan Sulaksu (SVG Grevenbroich) und aus der eigenen A-Jugend. „Wir haben in den letzten Jahren viele Spieler dazu geholt und haben immer noch eine junge Truppe. Deswegen ist ganz klar das Ziel, weiter im Flow zu bleiben. Ich erwarte, dass die Jungs mit zunehmender Kreisliga-A-Erfahrung noch konstanter sind. Gleichzeitig erwarte ich in der kommenden Saison eine stärkere Kreisliga A“, analysiert Reinartz. In der zweiten Juliwoche bittet der Trainer zum Auftakt der Vorbereitung.
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