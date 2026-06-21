SV Otzenrath freut sich über verdiente Vizemeisterschaft in der A-Liga

Personell gibt es beim Vizemeister kleinere Veränderungen. Routinier Simon Schrey (zweite Mannschaft) und Laurens Padberg, der für einen „Work-and-Travel-Aufenthalt“ nach Neuseeland geht, stehen in der kommenden Saison nicht zur Verfügung. Dazu fehlt Karl Hamacher wegen eines Auslandssemesters bis zum Winter. Verstärkung gibt es dafür durch Verteidiger Kaan Sulaksu (SVG Grevenbroich) und aus der eigenen A-Jugend. „Wir haben in den letzten Jahren viele Spieler dazu geholt und haben immer noch eine junge Truppe. Deswegen ist ganz klar das Ziel, weiter im Flow zu bleiben. Ich erwarte, dass die Jungs mit zunehmender Kreisliga-A-Erfahrung noch konstanter sind. Gleichzeitig erwarte ich in der kommenden Saison eine stärkere Kreisliga A“, analysiert Reinartz. In der zweiten Juliwoche bittet der Trainer zum Auftakt der Vorbereitung.

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