SV Otzenrath entthront Niersquelle Kuckum

Das Double aus A-Liga-Meister und Kreispokalsieger: Zuletzt hatte der SV Niersquelle Kuckum alles gewonnen, was es für ihn zu gewinnen gab. Diese Serie endete nun im Endspiel um den Nierspokal: In der gut besuchten Holzweiler Kull verloren die Niersquell-Kicker mit 4:6 nach Elfmeterschießen gegen den SV Otzenrath aus Jüchen.

Otzenraths Führung durch Jan-Niklas Jaspers (20. Minute) glich Kuckums Heimkehrer Artur Matern aus (47.), doch umgehend lag Otzenrath durch einen Kopfball Simon Schreys nach einer Ecke wieder vorn (52.). DieseFührung hatte bis in die siebte Minute der Nachspielzeit Bestand. Dann flipperte eine eigentlich schlecht getretene Kuckumer Ecke irgendwie doch noch durch den Fünfmeterraum und ein Otzenrather Abwehrbein bugsierte den Ball letztlich über die Linie. Das Elfmeterschießen gewann Otzenrath dann aber mit 4:2. Kuckum, das auf Torjäger Benny Krüger (ist jüngst Vater geworden) verzichten musste, schoss zwei Fahrkarten. Bereits in der Gruppenphase hatte Otzenrath den Nierspokal-Dauergewinner Kuckum mit 4:2 geschlagen. Mit dem Finalsieg nahm Otzenrath zudem erfolgreich Revanche für die Vorjahrsniederlage im Endspiel. Da hatte Kuckum aus einem 0:2 noch ein 3:2 gemacht.

„Otzenraths Sieg ist sicherlich nicht unverdient“, zeigte sich Kuckums Vorsitzender Thomas Portz als fairer Verlierer. Dritter wurde der SV Immerath durch ein 3:2 gegen den TuS Germania Kückhoven – Immeraths Spielertrainer Stefan Thelen war damit nicht so unzufrieden. Mit Routinier Patrick Jäger, der vom VfR Granterath gekommen ist, hat er nun auch einen spielenden Co-Trainer – beide versuchen in erster Linie, den Laden hinten dicht zu halten.

Ein sehr positives Fazit dieser Nierspokal-Auflage zog Präsident Michael Weingarten: „Die Orga von Ausrichter SV Holzweiler, Spielniveau und Zuspruch waren klasse, so macht der Nierspokal Spaß.“ Sieben Teams nahmen teil – der SV Venrath, die fest eingeplante achte Mannschaft, sagte am Morgen der Auslosung per Whatsapp ab. „Darüber war ich schon sehr enttäuscht, das ist keine Art und Weise – zumal Venrath auch noch mein Heimatverein ist“, bekannte Weingarten.

Sehr erfreut war er dagegen über Kückhoven, das als Gastmannschaft dabei war. „Wir werden mit der Germania reden. Wenn der TuS auf Dauer zur Nierspokal-Gemeinschaft gehören möchte, würden wir uns freuen. Die Tür steht für Kückhoven offen.“

Alle Hände voll zu tun hatte währen der Turniertage mal wieder Helmut Sildatke, der „Mister SV Holzweiler“, zudem Pressesprecher der Nierspokal-Gemeinschaft. „Das war wirklich eine schöne Auflage“, bekräftigte Sildatke.