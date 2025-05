SV Ottensen steigt in die 1. Kreisklasse auf - Apensen III steigt ab

Der SV Ottensen hat den zweiten Tabellenplatz sicher und steigt damit in die 1. Kreisklasse auf, der TSV Apensen III steht als zweiter Absteiger fest und bei Estebrügge II kam mit Jessica Schubert eine Spielerin zum Einsatz. Die Spiele des 25. Spieltags in der 2. Kreisklasse Stade im Überblick:

Der TSV Apensen III hat am vorletzten Spieltag der Saison den rechnerischen Klassenerhalt verpasst. Gegen den Tabellenzweiten SV Ottensen zeigte die Mannschaft eine engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch mit 0:1 geschlagen geben. Das entscheidende Tor erzielte Tim Happernagl in der 64. Minute nach einer Ecke. Trotz des Abstiegs blickt Trainer Björn Bleschke mit Stolz auf die Leistung seines Teams: „Die Mannschaft hat noch mal alles reingeworfen und wir haben kämpferisch und fußballerisch ein gutes Spiel abgeliefert. Wir haben dem Gegner das Leben so schwer wie möglich gemacht. Leider kassieren wir dann durch eine Ecke das Gegentor und verwandeln vorne unsere Chancen nicht.“ Besonders mit Blick auf die personelle Entwicklung der Mannschaft in der Saison zieht der Trainer ein differenziertes Fazit: „Wenn man darauf blickt, welche Leistungsträger wir am Anfang der Saison abgegeben haben, können wir stolz darauf sein, in vielen Spielen mitgehalten zu haben. Am Ende fehlte uns die Effektivität und die Punkte auswärts.“ Der SV Ottensen hat sich durch den sechsten Sieg in Folge den zweiten Tabellenplatz gesichert und spielt damit in der kommenden Saison nach zwei Jahren Abwesenheit wieder in der 1. Kreisklasse.





In einer Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten brachte Marcel Dankers die Gäste in der 50. Minute zunächst in Führung. In der Nachspielzeit glich Jonas Helmke per Foulelfmeter für O/O aus. Die erste Halbzeit bot nur wenig Erfreuliches. „Es war ein ziemliches Grottenspiel von beiden Mannschaften“, stellte Fabian Hesse, Trainer des FC Oste/Oldendorf III, klar. „Schlechtes Wetter, schlechte Platzverhältnisse – das Spiel war anfangs wirklich zum Weggucken.“ Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie dann deutlich an Fahrt auf. Der Schwinger SC erwischte den besseren Start und ging nach einem Fernschuss aus rund 20 Metern durch Marcel Dankers in Führung. „Das Tor kam aus dem Nichts, hat dem ganzen Spiel aber geholfen“, so Hesse. In der Folge wurde die Begegnung offener, beide Teams erspielten sich gute Chancen. In kurz vor Ende des Spiels bekamen die Gastgeber einen Elfmeter zugesprochen, den Jonas Helmke sicher verwandelte. Damit war das Spiel aber noch nicht vorbei: „Es gab dann noch fünf Minuten Nachspielzeit, es wurde nochmal spannend. Wir hatten ein bis zwei richtig gute Chancen, einmal sogar frei vorm Torwart. Da hätten wir eigentlich noch das 2:1 machen müssen“, ärgerte sich Hesse. Trotzdem zeigte er sich insgesamt zufrieden mit dem Ausgang: „Das 1:1 geht vollkommen in Ordnung. Damit können wir leben.“





In einem Spiel, bei dem es für beide Mannschaften sportlich um nichts mehr ging, übernahm Immenbeck von Beginn an das Kommando. Daniel Krause erzielte in der 12. Minute mit einem sehenswerten Schuss das 1:0. Jonas Kröger erhöhte auf 2:0 (31.), nachdem die Gäste die Situation in der Defensive nicht sauber klären konnten. Mit der Führung ging es in die Pause. Nach Wiederanpfiff verkürzte Andre Heitmann mit einem schönen Treffer auf 2:1 (47.). „Sehenswertes Tor von Andre“, sagte Gästetrainer Marvin Gudd. Doch Immenbeck ließ sich nicht beirren: Tom Collin Heibing traf in der 53. und 57. Minute doppelt und stellte den 4:1-Endstand her. „Wir hätten sicherlich ein bis zwei Tore mehr schießen oder weniger kassieren können. Das Ergebnis ist ein bisschen zu deutlich ausgefallen. Immenbeck war einfach cleverer, sie haben ihre Chancen gut verwertet. Am Ende muss man sagen, dass sie verdient Meister sind. Glückwunsch noch mal an dieser Stelle“, so Gudd. Nach dem Abpfiff sorgte Staffelleiter Ulrich Asmusen für den emotionalen Höhepunkt des Tages und ehrte Immenbeck offiziell zur Meisterschaft. TSV-Trainer Marvin König zeigte sich zufrieden: „Es freut mich besonders, dass heute viele Jungs Spielzeit bekommen haben, die sonst etwas zurückstecken mussten. Lenny Hausschild hat zum ersten Mal nach seiner langen Verletzung wieder 45 Minuten am Stück gespielt. Das sind die Geschichten, die manchmal schöner sind als drei Punkte.“





Zunächst sah es nach einer engen Begegnung aus. Andreas Lorenz brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, Tom Zippert glich kurz vor der Pause aus. Direkt nach Wiederanpfiff gingen die Hausherren durch Daniel Rimasch wieder in Führung, Michal Beczek glich erneut aus (58.). Doch dann kippte das Spiel endgültig zugunsten der Heimmannschaft: Ein unglückliches Eigentor von Marvin Petersen (71.) leitete die entscheidende Phase ein. In der Schlussviertelstunde trafen dann noch André Benz (81.) und Len Schwampe mit einem Doppelpack (86., 90.+2) zum 6:2-Endstand. ASC-Trainer Carl-Philipp Pien musste bereits vor der Partie improvisieren: „Das war kein gutes Spiel von uns“, resümierte er knapp und verwies auf große personelle Engpässe. Aufgrund von Abstellungen zur ersten und zweiten Mannschaft standen ihm kaum eigene Spieler zur Verfügung. Um den Kader zu füllen, setzte er kurzerhand auf Hilfe aus dem eigenen Frauenbereich und nahm Jessica Schubert von der 1. Mannschaft der FSG 3 Meilen Altes Land mit. Die Spielerin kam in der 63. Minute ins Spiel.





Der MTV Himmelpforten II hat sich knapp mit 1:0 gegen die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde durchgesetzt. Das goldene Tor des Tages fiel nach einer sehenswerten Kombination: Nino Henne legte im Strafraum quer auf Mathis Lemme, der den Ball flach am herausstürzenden Torwart vorbei einschob. „Hagen war der erwartet unbequeme Gegner“, sagte MTV-Trainer Borstelmann nach dem Spiel. „Es war heute kein fußballerischer Leckerbissen, dennoch ein interessantes und spannendes Spiel für die Außenstehenden. Durch ein leichtes Chancenplus ging das 1:0 in Ordnung.“