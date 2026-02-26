SV Ottensen nimmt an Hallenmeisterschaft in Hannover teil

Der SV Ottensen konnte seinen Titel zwar nicht verteidigen, fährt aber jetzt nach Hannover zur Niedersachsenmeisterschaft. – Foto: Privat

Am 14. März treffen sich in Hannover-Langenhagen ab 10.30 Uhr die Hallenmeister aus dem Jahr 2025. 24 Mannschaften gehen an den Start. „Das wird wieder eine tolle Veranstaltung. Wir spielen in einer Soccerhalle mit Rundumbande auf Kunstrasen mit Fünf-mal-zwei-Meter-Toren“, sagt Spielertrainer Timo Brokelmann. Sein Team spielt in einer Gruppe mit Ausrichter SP Hannover 23, MTV Treubund Lüneburg, Atlas Delmenhorst, SG Liekwegen und der SG Borstel/Luhdorf. Der SV Ottensen fährt mit einer gut besetzten Mannschaft zum Turnier. „Das neue Konzept bringt alle Teams bereits in der Vorrunde zusammen an einen Spielort. Gutes Catering während und nach dem Turnier sind garantiert“, freut sich Brokelmann. Bei den Hallenkreismeisterschaften Mitte Februar 2026 konnte Ottensen seinen Titel nicht verteidigen, belegte in Wiepenkathen den 3. Platz (Foto). Diesmal holte sich der VfL Güldenstern Stade den Titel. Nach Hannover fährt der SV Ottensen in diesem Jahr als einziges Team aus dem Landkreis Stade.