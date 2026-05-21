SV Ottensen löst Frauenmannschaft auf

Archivbild SV Ottensen – Foto: Christian Nähring

Der SV Ottensen hat seine Frauenmannschaft abgemeldet. Von der Saison 2018/19 bis zur Spielzeit 2022/23 spielte Ottensen noch in der Kreisliga. In den darauffolgenden Jahren belegte die Mannschaft in der 1. Kreisklasse einmal den dritten Platz und wurde zweimal Vizemeister, zuletzt in der vergangenen Saison.

Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte das Team mit personellen Problemen zu kämpfen. Auf Instagram blickte der Verein nun auf die schwierige Entwicklung zurück: „Im Sommer 2025 verabschiedeten wir uns aus der Kreisklasse als Vizemeister. Wir hatten zu viele Abgänge, so dass wir dachten, wir könnten nicht mehr antreten. Über die Sommerferien kamen jedoch noch der eine oder andere Zugang und wir haben uns mutig wieder gemeldet.“

Auf dem Platz lief die Saison laut Verein durchaus ordentlich, personell wurde die Lage allerdings immer schwieriger. Kurz nach der Winterpause stand schließlich fest, dass nicht mehr genug Spielerinnen zum Antreten zur Verfügung standen. „Einige haben ganz aufgehört, andere sind in benachbarte Vereine gewechselt“, hieß es weiter.