SV Ottensen holt starken Platz fünf 20. Krombacher Hallen-Niedersachsenmeisterschaft der Ü40-Herren in Hannover von Michael Brunsch · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die erfolgreiche Herren-Ü40-Mannschaft des SV Ottensen bei der 20. Krombacher Niedersachsenmeisterschaft in Hannover. – Foto: Privat

Am vergangenen Wochenende fanden in Hannover die 20. Krombacher Niedersachsenmeisterschaften der Herren Ü40 statt. Aus dem Landkreis Stade war erneut der SV Ottensen am Start.

24 Mannschaften qualifizierten sich, gespielt wurde in vier Sechsergruppen. Der Spielort war eine Tennishalle, in der mit Rundumbande und Netzfünf Soccerplätze eingerichtet wurden. Vollgasfußball mit Bandenchecks wie beim Eishockey, alle Teams waren hoch motiviert. Ottensen erreicht Achtelfinale

Es gab keine Spielunterbrechungen. Der SV Ottensen überstand die Gruppenphase als Zweiter und erreichte somit das Achtelfinale. „Wir mussten dann gegen den letztjährigen Sieger, SG Winkum/Wachtum, ran, was keine leichte Aufgabe war“, resümiert Spielertrainer Timo Brokelmann rückblickend mit Stolz. „Wir verspielten eine 2:0-Führung und mussten dadurch ins Achtmeterschießen. Unser Keeper Oliver Zeumke parierte zwei, und wir standen im Viertelfinale.“ Dort wartete die SG Molbergen/Emke/Peheim, die früh in Führung ging und diese bis zum Ende auf 2:0 ausbaute.

Somit schied der SV Ottensen im Viertelfinale aus und belegte am Ende einen guten fünften Platz. „Das 1:0 war zu früh und spektakulär in der ersten Minute. Für uns war das aber trotzdem wieder ein toller Erfolg“, so Timo Brokelmann, der mit Oliver Zeumke, Felix Stötzel, Dirk Meyer-Heuermann, Martin Doss, Jörn Werda, Tobias Tobaben, Sven Engelhardt, Oliver Herold und Philipp Vilehr eine sehr gute Mannschaft am Start hatte. Osnabrück gewinnt das Finale

Das Finale gewann in diesem Jahr der Osnabrücker SV, der die SG Wörpetal mit 3:2 besiegte und ungeschlagen durch den Wettbewerb zog. Spielertrainer pflegt seine Statistik Da Ottensens Spielertrainer Timo Brokelmann genau Buch führt, weiß er, dass seine Mannschaft mit dem Erreichen des Viertelfinales in den letzten Jahren in allen Wettbewerben zusammen auf 50 verschiedene Gegner traf. „Das schließt die Punktspiele, Pokalspiele, Bezirksturniere und Niedersachsenmeisterschaften ein“, so der Statistiker.

Übrigens: Im nächsten Jahr findet die Veranstaltung an der Nordseeküste statt.