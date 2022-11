SV Ottensen engagiert im Kampf gegen Blutkrebs

Der SV Ottensen veranstaltet beim Heimspiel in der 1. Fußball-Kreisklasse gegen den TSV Apensen II am Sonntag, 13. November, eine Registrierungsaktion. Interessierte können zwischen 14 und 17 Uhr einen Abstrich an der Wangenschleimhaut machen lassen.