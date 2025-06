SV Orsoy wagt den Neustart in der Kreisliga B

Die Seniorenfußballer des SV Orsoy haben nach der desaströsen Saison der A-Liga-Mannschaft, die weit vor dem letzten Spieltag zurückgezogen wurde, eine Entscheidung getroffen. Der Klub wird nach dem Abstieg in der B-Liga antreten, wie Stephan Barth aus dem Abteilungsvorstand mitteilte. Der SVO möchte in der nächsten Saison mit nur einer Mannschaft an der Meisterschaft teilnehmen. Die Reserve, die in der C-Liga, Gruppe 2, auf Tabellenrang neun liegt, wird in der Kreisliga B auflaufen.