SV Orsoy wählt neue Führungsspitze im Schnelldurchgang

Die Mitglieder wählten im Sportheim im Beisein von Philipp Berndtsen, Vereinschef des SVO, Marlon Kösters zum Abteilungsleiter und Matthias Kittel zu seinem Stellvertreter. Beiden wurde nahezu einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. „Es macht wieder Spaß, hier zu spielen“, sagte Pascal Waschkewitz, Fußballer aus der noch punktlosen B-Liga-Mannschaft, und ging mit dieser Aussage auf die kurze Ära Barth/Kühne ein. Mehr allerdings wurde am Montagabend zu dem Thema nicht gesagt. Einzig noch, dass jetzt Ruhe im Verein herrsche, wie aus der Gruppe der anwesenden aktiven Spieler zu hören war.

Der 33-jährige Kösters ist beim SV Orsoy kein Unbekannter. Seit 2010 gehört er dem Dorfklub an und spielt ab und zu noch in der B-Liga-Mannschaft mit. „Schon mein Vater Wolfgang und mein Opa Wilfried haben das grün-weiße Trikot getragen“, verriet der Bauleiter im Elektro-Bereich. Sein erklärtes Ziel ist, gemeinsam mit dem neuen Trainer Stefan Bockting das Schlusslicht in der Kreisliga B zurück in die Erfolgsspur und damit in ruhigeres Fahrwasser zu bringen.

Neue Konzepte zeigen Wirkung

Matthias Kittel ist zudem als 2. Obmann der Jugendfußballer beim SVO aktiv. Mit Stolz verkündete der 40-jährige Bankangestellte, dass innerhalb eines halben Jahres die Zahl der spielenden Kinder von 60 auf über 100 angewachsen sei. Gemeinsam mit dem kompletten Vorstand der Nachwuchskicker erarbeitete Kittel neue Konzepte, die nach seiner Aussage voll eingeschlagen sind, sodass man im nächsten Jahr mit der Verdoppelung der Mitgliederzahl rechnen könne.

Morgen, 19:30 Uhr SV Orsoy SV Orsoy SV Alemannia Kamp SV Kamp 19:30 PUSH

Eine ähnlich positive Entwicklung schwebt Kittel, der ebenso wie Kösters in Orsoy wohnt, bei den Senioren vor. „Wir wollen uns in der Winterpause nach geeigneten Verstärkungen umsehen“, meinte er. Ob dann der SV Orsoy auch wieder eine zweite Mannschaft stellen kann, ließ Kittel offen. „Vielmehr geht es darum, die Erste in der Liga zu halten. Ich glaube, mit unserem neuen Trainer und der augenblicklichen großen Trainingsbeteiligung können wir das schaffen.“ An diesem Donnerstag, 19.30 Uhr, bekommt die Bockting-Elf auf heimischer Anlage gegen den SV Kamp die nächste Chance, das leere Punktekonto aufzufüllen.