SV Orsoy sorgt erneut für einen Spielabbruch

Mit nur zwei Auswechselspielern war der Ligaletzte zum SVHH gefahren. Personelle Verstärkung von der SVO-Reserve gab’s nicht, so Lockermann. Dabei hatte die zweite Mannschaft spielfrei. „Wir müssen gucken, wie wir über die Runden kommen“, meint Lockermann zur augenblicklichen Situation beim SV Orsoy. Die nächsten zwei Heimaufgaben scheinen unlösbar, es wird wohl wieder Klatschen geben – sofern der Tabellenletzte überhaupt eine Mannschaft stellen kann. Am nächsten Sonntag geht’s gegen Tabellenführer VfB Homberg II, am 12. März steht die Partie gegen den Tabellenzweiten SV Budberg II an.

Fußballkreis reagiert schnell

Der Fußballkreis Moers samt Staffelleitung hat auch prompt auf das vorzeitige Ende am vergangenen Freitag reagiert. Die Partie wird - wenig überraschend - mit 6:1 für den SV Haesen-Hochheide gewertet, und damit bleibt der starke Aufsteiger auch im Rennen um die Top fünf, die durchaus realistisch scheint. Bei Orsoy ist es dagegen eine Frage der Zeit, bis der Abstieg offiziell wird. Immerhin kommt das Schlusslicht nur auf einen Zähler.