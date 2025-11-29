SV Orsoy richtet Rheinberger Hallenstadtmeisterschaften aus

Die Senioren-Abteilung des SV Orsoy wird Anfang 2026 die Rheinberger Stadtmeisterschaften in der alten Großraumsporthalle ausrichten. Jetzt stehen die Spielpläne für die beiden Turniere am 3. und 4. Januar fest.
Am ersten Samstag im neuen Jahr spielen zunächst ab 12 Uhr acht Reserve-Teams um den Pokal. In der Gruppe A kämpfen der SV Budberg II, SV Budberg IV, TuS Borth II und SV Millingen II um den Einzug ins Halbfinale. Der Gruppe B gehören der SV Budberg III, Concordia Rheinberg II, TuS Borth III und SV Millingen III an. Das Finale soll um 17.20 Uhr beginnen. Titelverteidiger ist Budberg II.
Die Landesliga-Fußballer des SVB bringen am Sonntag den Wanderpokal mit. Das Team von Tim Wilke eröffnet das Fünfer-Turnier am 4. Januar um 13.30 Uhr mit der Partie gegen Concordia Rheinberg. Die weiteren Spiele: 13.50 Uhr SV Orsoy - TuS Borth, 14.10 Uhr SV Budberg - SV Millingen, 14.30 Uhr Concordia Rheinberg - SV Orsoy, 14.50 Uhr TuS Borth - SV Millingen, 15.10 Uhr SV Budberg - SV Orsoy, 15.30 Uhr Concordia Rheinberg - TuS Borth, 15.50 Uhr SV Orsoy - SV Millingen, 16.10 Uhr SV Budberg - TuS Borth, 16.30 Uhr Concordia Rheinberg - SV Millingen. Beide Turniere werden wieder nach abgespeckten Futsalregeln gespielt.
Im Sommer 2026 ist dann der TuS Borth auf einer modernisierten Sportanlage Gastgeber der Stadtmeisterschaften. Einen Termin gibt’s noch nicht. Gespielt werden soll auf Kunst- und Naturrasen, verriet der TuS-Vorsitzende Frank Misch. Er sei ein „Freund der Turnierwoche“ und regt an, über den Modus nachzudenken. In diesem Sommer wurden die Titelkämpfe in Budberg an einem Tag ausgetragen.
Misch bemerkt, dass der Stellenwert der Stadtmeisterschaft nachgelassen habe. „Es wäre schön, wenn das Turnier wieder mehr Zuschauer anlocken würde. Ich finde es in dem Zusammenhang besser, wenn der SV Budberg mit der Landesliga-Mannschaft antritt.“ Der TuS-Vorsitzende möchte im neuen Jahr in lockerer Runde mit den anderen Vereinsvertretern darüber diskutieren, wie das Sommerturnier attraktiver gestaltet werden kann.