SV Orsoy erster Absteiger aus der Kreisliga B Der SV Orsoy lässt das Spiel in Budberg sausen und muss jetzt mit den Folgen leben. Nach dem dritten Nichtantritt in dieser Saison steht der vorzeitige Abstieg aus der Kreisliga B fest. Es ist ein neuerlicher Tiefpunkt.

Der SV Orsoy steigt aus der Kreisliga B ab. – Foto: David Zimmer

Eigentlich sollte der SV Budberg III in der Kreisliga B am vergangenen Sonntag beim punktlosen Schlusslicht SV Orsoy antreten. Bei den Gästen freute sich vor allem Erkan Ayna auf das Duell. Der Stürmer hatte rund zwölf Jahre das SVO-Trikot getragen und die Glanzzeiten hautnah miterlebt. Doch das B-Liga-Derby fiel aus. Und das hat gravierende Folgen fürs B-Liga-Schlusslicht.

Die Orsoyer sagten zum dritten Mal in dieser Saison eine Partie ab, weil sie keine Mannschaft stellen konnten. Damit stehen sie als erster Absteiger fest. Es ist ein weiterer Tiefpunkt des Niedergangs der Seniorenfußballer in dem Rheinberger Dorfklub. „Es ist schon traurig, was beim SV Orsoy abgeht“ „Bei einigen Spielern stand das Sportliche leider nicht im Fokus“, sagte Abteilungsleiter Marlon Kösters am Dienstag auf Nachfrage der Redaktion. Murat Uz, Staffelleiter der B-Liga, bestätigte das sofortige Aus der Orsoyer in der Meisterschaft: „Wer dreimal nicht antritt, wird eben ausgeschlossen.“ So wurde der Auftritt des SVO beim SV Haesen-Hochheide im Herbst 2025 ebenso nicht angepfiffen wie die Orsoyer Heimpartie gegen den Tabellenführer MSV Moers zum Abschluss der Hinrunde im Dezember. Nun folgte gegen Budberg III die dritte Absage und damit vorerst das Ende des Seniorenfußballs auf der Sportanlage am Gildenkamp. Denn eine zweite Mannschaft gibt’s nicht.

Noch vor zehn Jahren spielten die Grün-Weißen in der Kreisliga A eine führende Rolle. In der Saison 2015/2016 wurden sie Vierter im Kreis-Oberhaus, ein Jahr später sogar Tabellenzweiter – beide Male auch dank der Treffsicherheit von Erkan Ayna. „Es ist schon traurig, was beim SV Orsoy abgeht“, so der ehemalige Torjäger. Der eigentliche Abstieg der Orsoyer Fußballer begann mit einem Aufstieg. Nach der Spielzeit 2023/2024 ging’s für sie unter Trainer Beris Vrebac zurück die A-Liga. Doch schon zu diesem Zeitpunkt gab’s Dissonanzen zwischen erster und zweiter Mannschaft. Der Zwist ging so weit, dass Bilder von den Aufstiegsfeierlichkeiten 2024, die kurzzeitig das Vereinsheim zierten, wieder verschwanden.