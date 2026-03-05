SV Orsoy erster Absteiger aus der Kreisliga B

Eigentlich sollte der SV Budberg III in der Kreisliga B am vergangenen Sonntag beim punktlosen Schlusslicht SV Orsoy antreten. Bei den Gästen freute sich vor allem Erkan Ayna auf das Duell. Der Stürmer hatte rund zwölf Jahre das SVO-Trikot getragen und die Glanzzeiten hautnah miterlebt. Doch das B-Liga-Derby fiel aus. Und das hat gravierende Folgen fürs B-Liga-Schlusslicht.
Die Orsoyer sagten zum dritten Mal in dieser Saison eine Partie ab, weil sie keine Mannschaft stellen konnten. Damit stehen sie als erster Absteiger fest. Es ist ein weiterer Tiefpunkt des Niedergangs der Seniorenfußballer in dem Rheinberger Dorfklub.
„Bei einigen Spielern stand das Sportliche leider nicht im Fokus“, sagte Abteilungsleiter Marlon Kösters am Dienstag auf Nachfrage der Redaktion. Murat Uz, Staffelleiter der B-Liga, bestätigte das sofortige Aus der Orsoyer in der Meisterschaft: „Wer dreimal nicht antritt, wird eben ausgeschlossen.“ So wurde der Auftritt des SVO beim SV Haesen-Hochheide im Herbst 2025 ebenso nicht angepfiffen wie die Orsoyer Heimpartie gegen den Tabellenführer MSV Moers zum Abschluss der Hinrunde im Dezember. Nun folgte gegen Budberg III die dritte Absage und damit vorerst das Ende des Seniorenfußballs auf der Sportanlage am Gildenkamp. Denn eine zweite Mannschaft gibt’s nicht.
Noch vor zehn Jahren spielten die Grün-Weißen in der Kreisliga A eine führende Rolle. In der Saison 2015/2016 wurden sie Vierter im Kreis-Oberhaus, ein Jahr später sogar Tabellenzweiter – beide Male auch dank der Treffsicherheit von Erkan Ayna. „Es ist schon traurig, was beim SV Orsoy abgeht“, so der ehemalige Torjäger.
Der eigentliche Abstieg der Orsoyer Fußballer begann mit einem Aufstieg. Nach der Spielzeit 2023/2024 ging’s für sie unter Trainer Beris Vrebac zurück die A-Liga. Doch schon zu diesem Zeitpunkt gab’s Dissonanzen zwischen erster und zweiter Mannschaft. Der Zwist ging so weit, dass Bilder von den Aufstiegsfeierlichkeiten 2024, die kurzzeitig das Vereinsheim zierten, wieder verschwanden.
Im Frühjahr 2025 zog der damalige Fußball-Geschäftsführer Guido Eysenbrandt die Reißleine und meldete die erste Mannschaft, die ohne Sieg geblieben war, aus der Kreisliga A ab. Geplant war ein kompletter Neuanfang in der Kreisliga B mit einer Mischung aus verbliebenen Spielern der ersten und der zweiten Garnitur. Die Führung in der Abteilung übernahmen mit Marcel Kühne und Stephan Barth zwei Akteure der Orsoyer Zweiten. Als Trainer wurde Mark Kolanczyk bestimmt.
Zur Saisoneröffnung im Juli 2025 schienen die personellen Probleme gelöst zu sein. „Wir haben 33 Spieler im Kader“, verkündete Kolanczyk. Doch es gab wieder Streit. Sehr schnell verschwanden Barth und Kühne von der Bildfläche. Kolanzcyk, aktuell Sportlicher Leiter, wurde an der Seitenlinie durch Stefan Bockting ersetzt.
Ungeachtet der Turbulenzen im Seniorenbereich läuft’s beim Nachwuchs. Mit fünf Mannschaften nehmen die Orsoyer derzeit am Spielbetrieb teil. Matthias Kittel, im Fußball-Vorstand für die Jugend zuständig, hegt die leise Hoffnung, in „vier bis fünf Jahren wieder Spieler für die erste Mannschaft stellen zu können“.
Am kommenden Wochenende wollen sich die Verantwortlichen zusammensetzen und diskutieren, ob und wie’s mit dem Seniorenfußball im SV Orsoy weitergeht.