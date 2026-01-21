 2026-01-20T07:14:11.657Z

SV Opfingen verlängert mit Trainerteam

SV Opfingen freut sich auf die anstehende Rückrunde in der Kreisliga BIII.

Der SV Opfingen freut sich, die Verlängerung mit seinem aktuellen Trainerteam Maxhun Haxhija und Sven Althauser verkünden zu können und mit ihnen auch in die kommende Saison zu gehen.

Die Entwicklung des jungen Teams rund um die erfahrenen Spieler sowie der Verlauf der Hinrunde unterstreichen diese Entscheidung. Der SV Opfingen freut sich auf die anstehende Rückrunde in der Kreisliga BIII.

