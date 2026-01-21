Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SV Opfingen verlängert mit Trainerteam
SV Opfingen freut sich auf die anstehende Rückrunde in der Kreisliga BIII.
Der SV Opfingen freut sich, die Verlängerung mit seinem aktuellen Trainerteam Maxhun Haxhija und Sven Althauser verkünden zu können und mit ihnen auch in die kommende Saison zu gehen.
Die Entwicklung des jungen Teams rund um die erfahrenen Spieler sowie der Verlauf der Hinrunde unterstreichen diese Entscheidung. Der SV Opfingen freut sich auf die anstehende Rückrunde in der Kreisliga BIII.