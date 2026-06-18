Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SV Opfingen und SV Hartheim-Bremgarten gehen den ersten Schritt
Alemannia Zähringen und SV Au-Wittnau II kassieren zum Start der Aufstiegsrunde für die Kreisliga A Heimniederlagen
von Daniel Thoma, BZ · Heute, 11:24 Uhr · 0 Leser
Timon Meier vom SV Opfingen dribbelt mit Ball auf Marlon Kolodziej (SV Au-Wittnau II) zu. – Foto: Daniel Thoma