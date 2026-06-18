 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

SV Opfingen und SV Hartheim-Bremgarten gehen den ersten Schritt

Alemannia Zähringen und SV Au-Wittnau II kassieren zum Start der Aufstiegsrunde für die Kreisliga A Heimniederlagen

von Daniel Thoma, BZ · Heute, 11:24 Uhr · 0 Leser
Timon Meier vom SV Opfingen dribbelt mit Ball auf Marlon Kolodziej (SV Au-Wittnau II) zu.
Timon Meier vom SV Opfingen dribbelt mit Ball auf Marlon Kolodziej (SV Au-Wittnau II) zu. – Foto: Daniel Thoma

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Auswärtssiege gab's zum Auftakt der Kreisliga A im Bezirk Freiburg: Der SV Opfingen und der SV Hartheim-Bremgarten setzten sich in ihren Partien am Mittwochabend durch.

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