SV Opfingen startet mit neuem Gesicht in die Kreisliga B

Gleichzeitig rücken junge Talente in den Fokus. Aus der erfolgreichen A-Jugend des JFV Tuniberg – in der der SVO federführend ist und die in der vergangenen Saison im Finale um den Landesliga-Aufstieg stand – stoßen insgesamt 7 Spieler mit viel Potential zu den Aktiven. Darunter mit Darwin Schimmele, Vincenzo Tassone, Giuliano Carrieri und Gémino Capilluto ganze vier Nachwuchskräfte, die bereits in der Vorsaison erste Einsätze im Herrenbereich gesammelt haben.

Besonders erfreulich ist außerdem die Rückkehr von Timon Meier – ein waschechter Opfinger, der nach seiner Zeit als tragende Säule in der Defensive der Eintracht Freiburg Jugend nun zum Heimatverein zurückkehrt. Ein Spieler mit Tempo, Spielintelligenz und großem Entwicklungspotenzial.