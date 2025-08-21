SV Olympiadorf München siegt knapp in Lohhof

Der 1. Spieltag der neuen Saison steht vor der Tür und verspricht ein aufregendes Fußballwochenende. Am Samstag, den 23. August 2025, fällt um 14:30 Uhr der Startschuss mit der Partie zwischen dem SC Grüne Heide Ismaning und dem FC Türk S. Garching. Beide Teams wollen mit einem Sieg in die Saison starten. Am selben Tag um 18:00 Uhr erwartet uns ein weiteres interessantes Duell: Der SV Lohhof empfängt den SV Olympiadorf München – ein Spiel, das für beide Vereine richtungsweisend sein könnte.
Der Sonntag, 24. August 2025, beginnt um 12:30 Uhr mit der Begegnung VfR Garching II gegen den FSV Harthof München. Im Anschluss trifft um 13:30 Uhr der SV Weichs auf den TSV Eintracht Karlsfeld II.
Der Nachmittag hält weitere Highlights bereit: Um 14:30 Uhr stehen zwei Partien auf dem Plan – der TSV Arnbach empfängt den TSV Moosach-Hartmannshofen, während der SV Sulzemoos den TSV Allach München herausfordert.
Den Abschluss des Spieltags bilden um 15:00 Uhr die Begegnung zwischen der SpVgg Feldmoching und dem TSV 1865 Dachau II. Beide Teams wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten.
Vor 200 begeisterten Zuschauern lieferten sich der SC Grüne Heide Ismaning und der FC Türk S. Garching ein spannendes Punktspiel, das letztlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden endete.
Die Gastgeber starteten druckvoll und belohnten sich früh: In der 14. Minute brachte Thomas Niggl den SC Grüne Heide Ismaning mit einem präzisen Schuss ins lange Eck mit 1:0 in Führung. Der FC Türk S. Garching ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und fand zunehmend besser ins Spiel. In der 38. Minute erzielte Kerem Arik nach einer sehenswerten Kombination den verdienten Ausgleich.
In der zweiten Halbzeit erspielten sich beide Teams weitere Chancen, scheiterten jedoch entweder an den starken Torhütern oder an der eigenen Abschlussschwäche. Trotz intensiver Schlussminuten blieb es beim 1:1.
Das Spiel war geprägt von Kampfgeist und spannenden Szenen auf beiden Seiten. Der SC Grüne Heide Ismaning startete stark, während der FC Türk S. Garching sich spätestens nach dem Ausgleich stabilisierte. Das Unentschieden spiegelt den Spielverlauf gerecht wieder – beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und trennten sich verdient mit einem Punktgewinn.
In einem spannenden und kampfbetonten Punktspiel setzte sich der SV Olympiadorf München mit einem knappen 0:1-Auswärtssieg gegen den SV Lohhof durch. Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die von intensiven Zweikämpfen und taktischer Disziplin geprägt war.
Nach torlosen ersten 45 Minuten gelang Emre Altunay direkt nach Wiederanpfiff in der 47. Minute der entscheidende Treffer. Mit einem präzisen Abschluss brachte er den SV Olympiadorf München in Führung und setzte damit das Highlight in einer Partie, die von Defensivarbeit beider Teams dominiert wurde.
Das Spiel nahm kurz darauf eine dramatische Wendung: Benjamin Ouattara sah in der 51. Minute die Rote Karte, wodurch der SV Olympiadorf München in Unterzahl agieren musste. Trotz numerischer Unterlegenheit verteidigten die Gäste leidenschaftlich und ließen kaum klare Chancen für den SV Lohhof zu. In der Nachspielzeit erhielt Lazaros Pliatsikas noch Gelb-Rot, was die Anspannung in der Schlussphase weiter erhöhte.
Der SV Olympiadorf München zeigte großen Kampfgeist und Effizienz. Trotz doppelter Unterzahl in der Schlussphase verteidigte das Team von Trainer Neil Abdel Satter die knappe Führung mit großem Einsatz. Der SV Lohhof konnte seine Überzahl nicht in Zählbares ummünzen und muss sich mit einer bitteren Heimniederlage abfinden.