SV Olympiadorf München siegt knapp in Lohhof

Der 1. Spieltag der neuen Saison steht vor der Tür und verspricht ein aufregendes Fußballwochenende. Am Samstag, den 23. August 2025, fällt um 14:30 Uhr der Startschuss mit der Partie zwischen dem SC Grüne Heide Ismaning und dem FC Türk S. Garching. Beide Teams wollen mit einem Sieg in die Saison starten. Am selben Tag um 18:00 Uhr erwartet uns ein weiteres interessantes Duell: Der SV Lohhof empfängt den SV Olympiadorf München – ein Spiel, das für beide Vereine richtungsweisend sein könnte.

Der Sonntag, 24. August 2025, beginnt um 12:30 Uhr mit der Begegnung VfR Garching II gegen den FSV Harthof München. Im Anschluss trifft um 13:30 Uhr der SV Weichs auf den TSV Eintracht Karlsfeld II.

Der Nachmittag hält weitere Highlights bereit: Um 14:30 Uhr stehen zwei Partien auf dem Plan – der TSV Arnbach empfängt den TSV Moosach-Hartmannshofen, während der SV Sulzemoos den TSV Allach München herausfordert.

Den Abschluss des Spieltags bilden um 15:00 Uhr die Begegnung zwischen der SpVgg Feldmoching und dem TSV 1865 Dachau II. Beide Teams wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten.