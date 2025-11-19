SV Olympia Laxten vermeldet Vertragsverlängerungen

Phil Uphus wird auch in der kommenden Spielzeit für Olympia auflaufen. Der Spieler hat sich in den vergangenen Jahren sportlich kontinuierlich weiterentwickelt und gilt innerhalb der Mannschaft als verlässliche Größe. Neben seinen Leistungen auf dem Platz schätzt der Verein besonders seine ruhige und teamorientierte Art, die ihn zu einem wichtigen Bestandteil des Teams macht.

Mit den beiden Verlängerungen setzt der Verein ein weiteres Zeichen für Kontinuität und Stabilität im Kader.

Auch die Verlängerung mit Tim Zilke steht fest. Zilke trägt bereits seit seiner Jugend das Trikot des SV Olympia Laxten und hat zu Beginn der aktuellen Saison erfolgreich die Rolle in der Innenverteidigung übernommen. Nach einer Verletzung im Pokalspiel gegen Freren fiel er länger aus, hat mittlerweile jedoch das Einzeltraining wieder aufgenommen und befindet sich auf einem guten Weg zurück ins Mannschaftstraining.

Beim SV Alemannia Salzbergen sind die Weichen für die kommende Saison gestellt: Cheftrainer Andre Meiners wird die erste Fußballseniorenmannschaft auch im dritten Jahr in Serie betreuen. Ebenso verlängert Martin Wilmer sein Engagement bei der Zweiten Mannschaft der Alemannia. Das gab der Verein über seine sozialen Kanäle bekannt.

Die Erste des SVA beendete die Vorsaison auf einem beachtlichen neunten Tabellenplatz in der Bezirksliga und rangiert aktuell auf Rang zwölf. Trotz anhaltender personeller Schwierigkeiten und einem erheblichen Verletzungspech zeigt sich die sportliche Führung zufrieden mit der Entwicklung unter Meiners sowie dessen Co-Trainern Patrick Bruns und Carsten Jansen.

„Mit unseren Möglichkeiten sind wir in der Bezirksliga selten ohne Herausforderungen unterwegs – das ist uns bewusst“, erklärte Sportleiter Thomas Schulten. „Verletzungen und Engpässe gehören bei uns leider fast traditionell dazu, haben aber keinen Einfluss auf die engagierte und verlässliche Arbeit des Trainerteams.“ Die schnelle Zusage sei daher ein wichtiges Signal für die weitere Planung.

Schulten betont zudem, dass der Verein trotz möglicher personeller Veränderungen im Sommer auf Stabilität auf der Trainerbank setzt: „Ein kleiner Umbruch im Kader ist denkbar, aber an der Seitenlinie bleibt alles unverändert. Wir wollen den begonnenen Weg mit voller Überzeugung weitergehen.“

Auch Meiners selbst zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung: „Wir freuen uns über die frühzeitige Planungssicherheit. Das Umfeld in Salzbergen ist ruhig, verlässlich und die Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung sowie der Mannschaft macht großen Spaß.“ Für die kommende Saison stellt sich das Trainerteam auf personelle Veränderungen ein, ist aber überzeugt, erneut einen jungen und konkurrenzfähigen Kader formen zu können. „Der Fokus liegt aktuell jedoch voll auf der laufenden Spielzeit. In der Winterpause werden wir dann konkret in die Planung einsteigen.“

Mit der Verlängerung der beiden Trainer setzt der SVA ein deutliches Zeichen für Kontinuität, ein Ansatz, der in unruhigen Bezirksligazeiten ein wertvolles Pfund sein könnte.