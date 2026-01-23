SV Olympia Laxten stellt Trainerteam für 2026/27 neu auf

Die sportliche Planung für die Saison 2026/27 ist abgeschlossen. Auch wenn die bisherigen Trainerteams geschätzt werden, kommt es auf allen drei Cheftrainer-Positionen im Nachwuchs zu Veränderungen. Ab dem 1. Juli 2026 übernehmen drei neue Cheftrainer Verantwortung.

Zur Spielzeit 2026/27 setzt der Verein auf neue Impulse. Nach zielführenden Gesprächen wurden drei ambitionierte Cheftrainer verpflichtet, die künftig die U15, U17 und U19 führen. Die Entscheidungen sind Teil einer frühzeitig abgeschlossenen Saisonplanung.

In der U15 übernimmt David Navarro die Cheftrainerrolle von Torben Bruns. Navarro kam im Sommer als Co-Trainer zur U17 und signalisierte den Wunsch nach mehr Verantwortung - ein Entwicklungsschritt, den der Verein bewusst mitgeht.

In der U19 möchte Marc Kaufhold die Rückrunde nutzen, um seine langjährige Arbeit idealerweise mit einer Meisterschaft abzuschließen. Ab Sommer folgt ihm Dragan Zecic, aktuell Cheftrainer der U17, nach. Der Schritt wird als folgerichtig mit Blick auf Erfahrung, Entwicklung und Durchlässigkeit beschrieben.

Die U17 übernimmt Nedim Karabegovic (29). Er gilt NFV-seitig als Geheimtipp, war bislang im Damen- und A-Jugendbereich seines Heimatvereins aktiv, lebt in Lingen und bringt große Motivation für das Projekt mit.

Mit Kontinuität, Entwicklung und klaren Entscheidungen richtet sich der Verein auf die Saison 2026/27 aus.