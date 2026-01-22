SV Olympia Laxten mit klarem Fokus auf den Klassenerhalt

Der SV Olympia Laxten startet mit leichter Verzögerung in die Wintervorbereitung für die Rückrunde in der Bezirksliga Weser-Ems, Staffel 3. Eigentlich wollte das Team von Trainer Daniel Holtgers bereits am 13. Januar wieder ins Training einsteigen, doch witterungsbedingte Umstände machten dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung.

Ende Januar steht für die Laxtener das erste Testspiel gegen Suddendorf-Sammern auf dem Programm. Den Abschluss der Vorbereitung bildet ein echter Gradmesser: „Am Ende der Vorbereitung haben wir dann mit der ersten Mannschaft von Vorwärts Nordhorn noch mal einen echten Härtetest vor uns.“

„Wir wollten eigentlich am 13. Januar langsam wieder anfangen. Leider war das auf Grund des Wetters nicht möglich. Somit starten wir ein paar Tage später“, erklärt Holtgers.

Gleichzeitig mahnt er zur Vorsicht. „Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass noch einige Punkte nötig sind, um nicht noch unten rein zu geraten.“ Besonders die jüngste Niederlage diente als Warnsignal: „Die ärgerliche und leider verdiente Niederlage in Veldhausen sollte Warnung genug sein.“

Laxten hat sich bislang ein kleines Polster zur Abstiegszone erarbeitet. „Bislang bin ich mit dem Abschneiden meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben bis hierher die nötigen Punkte geholt, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten“, so der Trainer.

Junge Mannschaft zeigt mentale Stärke

Ein wesentlicher Faktor in Laxten ist das niedrige Durchschnittsalter des Kaders. Viele Spieler bestreiten ihre erste Saison im Herrenbereich. Dennoch hebt Holtgers die Entwicklung seines Teams hervor: „Die Mannschaft ist extrem jung. Einige Spieler spielen ihre erste Saison im Herrenbereich.“

Vor allem die Reaktion auf Rückschläge stimmt den Trainer positiv. „Dennoch konnten die Jungs nach teilweise herben Niederlagen sich wieder so fokussieren, dass im darauffolgenden Spiel wieder ein Sieg eingefahren werden konnte. Das war so nicht zwingend zu erwarten.“

Als größtes strukturelles Problem nennt Holtgers die personelle Situation. „Die kleine Kadergröße ist und bleibt natürlich ein Problem“, sagt er offen. Allerdings habe der Verein intern Lösungen gefunden: „Aber dies konnten wir aus dem Verein heraus kompensieren. Spieler der 2. Mannschaft und unserer U19 haben immer bei uns ausgeholfen, wenn es brenzlig wurde.“

Klarer Auftrag für die Rückrunde

Für die zweite Saisonhälfte ist die Zielsetzung klar definiert. „Wir wollen möglichst schnell noch einige Punkte sammeln, um den Klassenerhalt frühzeitig klar zu machen“, betont Holtgers.

Unterstützung erhält die Mannschaft durch einen Neuzugang: „Zur Rückrunde konnten wir uns mit Moris Werner vom SV Holthausen-Biene nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verstärken.“ Weitere personelle Veränderungen sind derzeit nicht geplant.

Titelkampf und Abstiegsrennen bleiben offen

Im Meisterschaftsrennen sieht Holtgers zwei Favoriten. „Ganz oben wird es sich zwischen Union Lohne und Altenlingen entscheiden“, prognostiziert er. Seine Tendenz: „Wobei ich glaube, dass Lohne die Nase leicht vorne haben wird.“

Am Tabellenende erwartet der Laxtener Trainer dagegen ein enges Rennen. „Unten gibt es viele Kandidaten. Da könnte es im Prinzip noch 6 bis 7 Mannschaften erwischen.“ Für den SV Olympia Laxten gilt es daher, frühzeitig weitere Punkte zu sammeln – um sich aus diesem Kreis möglichst schnell zu verabschieden.