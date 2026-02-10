SV Olympia Laxten krönt sich zum Futsal-Landesmeister von E. L. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: NFV

Die B-Junioren des SV Olympia Laxten feiern bei den niedersächsischen Futsal-Meisterschaften einen historischen Erfolg. Mit einem Finalsieg gegen den HSC Hannover sichert sich das Team aus Lingen nicht nur den Titel, sondern auch das Ticket für die Norddeutsche Meisterschaft.

Starker Turnierverlauf bis ins Endspiel Nach Erfolgen in der Vorrunde gegen den JFV Lüneburg und den BVG Wolfenbüttel zogen die B-Junioren des SV Olympia Laxten ebenso wie der HSC Hannover ins Halbfinale ein. Dort traf Laxten auf den JFV A/O/B/H/Heeslingen und geriet zunächst in Rückstand. Mit einer starken Schlussphase drehten die Emsländer das Spiel jedoch innerhalb weniger Minuten und setzten sich am Ende deutlich mit 5:2 durch.

Im zweiten Halbfinale behielt der HSC Hannover gegen die Freien Turner Braunschweig nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit im Sechsmeterschießen mit 8:7 die Oberhand. Laxten revanchiert sich im Finale

Im Endspiel gelang dem SV Olympia Laxten die erfolgreiche Revanche für die 0:3-Niederlage aus der Vorrunde gegen den HSC Hannover. Vincent Zeller brachte Laxten in der vierten Minute in Führung, ehe Paul Ferdinand Rosenthal für den HSC ausglich. In einem ausgeglichenen Finale sorgten schließlich Damian Acar und Mats Nyhof mit ihren Treffern kurz vor Schluss für den 3:1-Erfolg des Außenseiters aus Lingen. Mit dem Finalsieg feierte der SV Olympia Laxten den ersten Titelgewinn bei den Futsal-Hallenmeisterschaften und qualifizierte sich gemeinsam mit dem HSC Hannover für die Norddeutschen Futsal-Meisterschaften am 15. Februar in Hamburg. Den dritten Platz sicherte sich der JFV A/O/B/H/Heeslingen mit einem 5:2-Erfolg gegen die Freien Turner Braunschweig.