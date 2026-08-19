SV Ohlstadt will beim MTV Berg ersten Dreier – trotz englischer Woche Trainer erwartet schwere Aufgabe von Oliver Rabuser · Heute, 11:43 Uhr · 0 Leser

Angeschlagen: Ob Franz Leis (l.), hier im Zweikampf mit dem Lenggrieser Leonhard Gerg, am Mittwochabend in Berg spielen kann, ist noch nicht gesichert. – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Ohlstadt tritt am Mittwoch beim MTV Berg an. Trainer Toni Geiger schont seine Spieler – doch er warnt vor einer galligen Reaktion des Gegners.

Toni Geiger setzt in diesen Tagen eine Priorität: Der Trainer will seine Fußballer ein Stück weit schonen mit Blick auf die englische Woche. Denn nach dem Kreisliga-Auftakt des SV Ohlstadt in Lenggries (2:2) vermeldete der Coach „einige Angeschlagene“ beim Training am Montag. Geübt wurde nur sehr begrenzt und mit Fokus auf wenige Bereiche. „Regeneration hat in englischen Wochen Vorrang.“ Gegen den MTV Berg sollen die Fußballer am Mittwoch (18.30 Uhr) wieder weitestgehend an ihr oberstes Leistungsvermögen heranreichen. „Berg will im zweiten Heimspiel sicher anschreiben“ Der Trainer erwartet am Ostufer des Starnberger Sees ein schwieriges Spiel. Er rechnet mit einer galligen Reaktion seitens der Elf von Kollege Maximilian Wagner, die mit einer 0:1-Niederlage gegen die SG Aying/Helfendorf gestartet ist. „Berg will im zweiten Heimspiel sicher anschreiben“, prophezeit Geiger. Das wird den SVO nicht davon abhalten, selbst auf den ersten Dreier zu gehen.