SV Ohlstadt will beim MTV Berg ersten Dreier – trotz englischer Woche

Der SV Ohlstadt tritt am Mittwoch beim MTV Berg an. Trainer Toni Geiger schont seine Spieler – doch er warnt vor einer galligen Reaktion des Gegners.
Toni Geiger setzt in diesen Tagen eine Priorität: Der Trainer will seine Fußballer ein Stück weit schonen mit Blick auf die englische Woche. Denn nach dem Kreisliga-Auftakt des SV Ohlstadt in Lenggries (2:2) vermeldete der Coach „einige Angeschlagene“ beim Training am Montag. Geübt wurde nur sehr begrenzt und mit Fokus auf wenige Bereiche. „Regeneration hat in englischen Wochen Vorrang.“ Gegen den MTV Berg sollen die Fußballer am Mittwoch (18.30 Uhr) wieder weitestgehend an ihr oberstes Leistungsvermögen heranreichen.
Der Trainer erwartet am Ostufer des Starnberger Sees ein schwieriges Spiel. Er rechnet mit einer galligen Reaktion seitens der Elf von Kollege Maximilian Wagner, die mit einer 0:1-Niederlage gegen die SG Aying/Helfendorf gestartet ist. „Berg will im zweiten Heimspiel sicher anschreiben“, prophezeit Geiger. Das wird den SVO nicht davon abhalten, selbst auf den ersten Dreier zu gehen.
Viel fehlte am Samstag nicht. Nur wenige Minuten, und der SVO hätte ein 2:1 über die Zeit gebracht. Der ganzheitliche Auftritt war aber allenfalls befriedigend. Geiger gibt zu bedenken, dass wegen der Ausfälle drei Akteure „auf fremden Positionen“ unterwegs waren und sich dort erst zurechtfinden mussten. Er wirft aber auch ein, dass seine Spieler Zweikämpfe energisch und mit Überzeugung führen müssen – ganz gleich, wo sie aufgestellt werden.
Gefallen fand er an der Tatsache, dass der SVO hintenraus das fittere Team war, konditionell auf mustergültigem Level agierte. „So können wir auch nach der 70. Minute noch Spiele entscheiden.“ Mit dem kleinen Seitenhieb: „Zumindest wenn man das Hirn einschaltet.“ Damit zielt Geiger auf den späten Fauxpas ab, der den Lenggriesern den Punktgewinn bescherte. Summa summarum passte der Auftakt aber. „Unter den gegebenen Voraussetzungen war das schon in Ordnung.“
Inzwischen haben sich die Bedingungen verbessert: Jakob Sebald ist aus dem Urlaub zurück, auch Denis Widmann steht wieder zur Verfügung. Leichte Skepsis umwabert die Personalien Franz Leis und Leonhard Strobl, die am Samstag angeschlagen vom Feld mussten. Diesbezüglich ist Geiger aber optimistisch.