SV Ohlstadt weiter sieglos in 2026 – Nutzinger verschießt Elfmeter gegen Gilching

Hier geblieben: Die Ohlstädter um Erolind Kamaj (M.) werden von den Gilchingern noch abgefangen. Somit stecken sie weiter auf Rang 15 fest. – Foto: Oliver Rabuser

Dazu hätte es niemals kommen dürfen. Der SVO hatte im zweiten Abschnitt drei klare Torchancen, darunter auch einen Foulelfmeter. Aber derzeit stehen sich die Boschet-Kicker zu häufig selbst im Weg. Abteilungsleiter Florian Müller war ausnahmsweise mal wieder als Platzsprecher zu Gange. Und als er nach der Aufstellung der Hausherren mit den Worten „Lasst euer Herz auf dem Platz“ einen flammenden Appell über die Sportanlage schickte, meinte er das auch so.

Für den SV Ohlstadt ist der restliche Saisonverlauf nichts anderes als Vorbereitung und positive Stimmungsmache für die bevorstehende Relegation. Im Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried war der 2026 noch sieglose Aufsteiger nah dran, die Negativserie zu beenden. Doch ein schlafmütziger Auftakt, flankiert von einem nicht minder fahrigen Moment in der Schlussphase, führte zur 1:2-Niederlage gegen den Dritten der Bezirksliga. „Wir haben nach wie vor eine gute Stimmung und wieder ordentlich gespielt, aber uns nicht belohnt“, resümierte Rudi Schedler nüchtern.

Die SVO-Spieler indes schienen „Lasst euren Kopf in der Kabine“ verstanden zu haben. Anders ist ein Gegentreffer nach einer Spielzeit von 18 Sekunden nicht zu erklären. „Da waren wir noch nicht auf der Höhe, das darf uns nicht passieren“, moniert Schedler. Die beileibe nicht bestbesetzten Gäste bewegten anfangs sich und den Ball, als wäre gar kein Gegner auf dem Platz. Erst mit der Umstellung auf Dreierkette wurde der Ohlstädter Beitrag zunehmend sichtbarer. Dennoch: Als Jonas Marggraf kurz vor der Pause eine Ballstafette über Leonhard Strobl und Maxi Schwinghammer über die Torlinie grätschte, war das 1:1 durchaus schmeichelhaft.

Gleichwohl bewies der SVO höchstselbst, dass immer etwas möglich ist, wenn die einzelnen Aktionen mit Entschlossenheit zu Ende gespielt werden. Nach der Pause änderte sich die Statik der Partie. Da mussten auch mal die Fußballer aus Gilching dem Gegner hinterherlaufen. Eine SVO-Führung war längst nicht mehr ausgeschlossen. Schwinghammer mit einem zur Ecke abgefälschten Versuch, Marggrafs Zaudern aus sechs Metern, in erster Linie aber Simon Nutzingers Elfer waren die besten Chancen auf ein Erfolgserlebnis. Doch Nutzinger traf den Ball nicht richtig und damit weder aufs noch ins Tor. Die Laune des Routiniers war hinterher allenfalls noch mit Wurstsemmel und Hefeweißbier einigermaßen auf Norm zu halten.

Die Gäste sparten sich zwar im zweiten Abschnitt offensiv weitgehend aus, nutzten aber ihren einzigen lichten Moment zum Siegtor. Ein Flugball aus dem seitlichen Halbfeld segelte über die komplette Abwehr. Obwohl Strobl Körperkontakt zu Maximilian Karl hatte, paarte der das Herunterpflücken der Flanke und den erfolgreichen Abschluss in eine einzelne Aktion. Schedler konsterniert: „Gerade läuft halt gar nichts und viel gegen uns – aber es wird auch wieder besser.“ Noch ist Zeit dafür.