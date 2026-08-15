SV Ohlstadt verzichtet auf Transfers – und setzt auf offensiveres Spiel

Das Ohlstädter Team: (h.v.l.) Michael Guglhör, Erolind Kamaj, Denis Widmann, Luis Steffl, Maximilian Schwinghammer, Klaus Zach; (M.v.l.) Co-Trainer Andreas Fischbach, Jakob Sebald, Hannes Perfahl, Jonas Thümmler, Jakob Steffl, Kapitän Franz Leis, Trainer Anton Geiger; (v.v.l.) Patrick Hanika, Sebastian Gaisreiter, Kevin Lahmeyer, Jonas Marggraf, Jonas Fuhrmann, Korbinian Vogt, Leonhard Strobl, Leonhard Jais und Bernhard Kurz. – Foto: Oliver Rabuser

Der Spartenchef weiß natürlich um die starke Konkurrenz. „Es gibt einige Kandidaten, die da vorne mitspielen können.“ Deshalb gilt es, die „besten Rahmenbedingungen zu schaffen und den Anspruch zu haben, jedes Spiel zu gewinnen“. Für Müller steht außer Frage, dass seine Mannschaft dazu in der Lage ist. Deshalb verzichteten die Ohlstädter in diesem Sommer auch auf Transfers. Toni Geiger steht ein 22 Mann starker Kader zur Verfügung. „Wenn ich einen dazu hole, werfe ich automatisch einen der Jungen raus“, betont Müller. Kommenden Sommer entwächst wieder ein Schwung an Talenten dem Nachwuchs. Die sollen sich in der Kreisliga dann ebenfalls bestens entwickeln. Das Klassement hat es in sich: „Wir schätzen es als sehr stark ein, müssen schauen, wie sich alles einsortiert.“ Entsprechend sieht der Abteilungsleiter die Favoritenrolle „nicht bei uns“.

Schön war der Abstieg aus der Bezirksliga nicht. Jetzt aber ist er verdaut und die Angriffslust beim SV Ohlstadt zurück. Nach einer gefälligen Vorbereitung starten die Fußballer beim Lenggrieser SC in die Saison. Die Elf aus dem Isarwinkel postuliert ihre Aufstiegsambitionen keinesfalls hinter vorgehaltener Hand. Erst in der Relegation waren sie Anfang Juni gescheitert. Auch der SVO wird dem oberen Drittel der Kreisliga zugeordnet, auch wenn man innerhalb des Clubs auf forsche Ansagen verzichtet. Florian Müller betont: „Wir wollen wieder attraktiven Fußball spielen, was in der Bezirksliga nicht so möglich war.“

Großer Kader beim SV Ohlstadt – Ausfälle schaffen nicht gleich ein Drama

Für den Trainer zählt ohnehin erst einmal das fußballerische Auftreten seiner Mannschaft. Einen 5:2-Erfolg gegen den FC Aich wertet er als gelungene Generalprobe und lobt zudem die „starke Trainingsbeteiligung“. Auf seinen neuen Ansatz haben sich seine Spieler bestens eingestellt. Fortan verlagern die Ohlstädter ihre vorderste Angriffslinie im Spiel ohne Ball weiter nach vorn. Freilich anstrengender, dafür ist bei erfolgreichem Pressing der Weg zum gegnerischen Tor kürzer. Geiger ist vom Gelingen überzeugt: „Läuferisch sind alle auf einem guten Level. Stabilität und Automatismen sind da.“

Der Coach sieht vor allem die 2007er Jahrgänge um Leonhard Jais, Sebastian Gaisreiter und Patrick Hanika als Profiteure des Vorjahres. „Sie haben in der Bezirksliga viel gelernt.“ Jetzt wären alle einen Schritt weiter, was den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams belebt. Jede Position ist ausreichend besetzt, Ausfälle schaffen nicht gleich ein Drama. „Wir können reagieren, wenn Spieler verletzt oder im Urlaub sind.“

Von den Langzeitausfällen werden sich Vincent Finkert bis ins kommende Kalenderjahr und Jakob Steffl vermutlich bis zum Ende der Hinrunde gedulden müssen. Michael Guglhörs Knie machte bislang im Training keinerlei Probleme, sodass er bald erste Einsatzminuten sammeln könnte. Bei Korbinian Vogt ist der Kreuzbandriss vollumfänglich ausgeheilt. Der Schwaigener setzte zuletzt auf neuer Flügelposition bereits Akzente.