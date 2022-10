SV Ohlstadt siegt auch gegen den SV Münsing nicht - Coach fordert: „Wir brauchen mehr Ruhe am Ball“ 60-Meter-Solo von Nutzinger führt nicht zur Führung

Der Blick des Trainers richtet sich vielmehr auf den holprigen Fußball seiner Spieler: „Wir brauchen mehr Ruhe am Ball“, fordert der 58-Jährige zum wiederholten Mal. Seine Mannschaft habe viel Ballbesitz, ihr passieren aber zu viele einfache Fehler. Ohlstadt ist sich selbst der härteste Gegner, erst danach greifen die Qualitäten der eigentlichen Gegner. Wobei Münsing in Summe mehr treffertaugliche Situationen heraufbeschwören konnte als die oftmals sorglosen Gastgeber.

Lucky-Punch bleibt aus - SVO-Trainer Schwinghammer: „Wir können es dreckig gewinnen, aber Münsing hatte die besseren Chancen“

Bereits im ersten Abschnitt war Michael Lang nach Pass von Hans Zachenbacher vor Jonas Fuhrmann am Ball, doch wurde der Schluss in letzter Sekunde geblockt. Ohlstadt kam im Gegenzug zum überraschenden 1:0. Klaus Zach spielte den Ball in den halblinken Offensivraum, wo Maximilian Schwinghammer per Links- und Flachschuss eiskalt zuschlug. Der Ausgleich fußte auf einer Halbfeldflanke von Florian Buchloh, bei der sich die SVO-Abwehr unsortiert präsentierte, zudem der Klärungsversuch scheiterte.

Nach Seitenwechsel verpassten die Münsinger den Lucky-Punch. Buchloh setzte einen abgewehrten Ball um eine Hand breit am Torpfosten vorbei. Gleiches widerfuhr Zachenbacher nach fehlender Absicherung der SVO-Hintermannschaft. Auf Ohlstädter Seite setzte Simon Nutzinger zum entschlossenen 60-Meter-Solo an, ehe Florian Augscheller mit dem gelupften Zuspiel an Tormann Tobias Werner scheiterte. Werner machte sich noch einmal lang, lenkte Luis Frombecks Schlenzer an den Pfosten. Schwinghammers Resümee: „Wir können es dreckig gewinnen, aber Münsing hatte die besseren Chancen.“ (or)