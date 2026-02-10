SV Ohlstadt präsentiert Neuzugang vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Sorgt auf der Außenverteidigerposition für Konstanz: Vincent Finkert. – Foto: Oliver Rabuser

Vincent Finkert kennt man vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Am Gröben genoss der 22-Jährige seine Ausbildung im Nachwuchs, gefolgt von den ersten Schritten im Herrenbereich, jäh gestoppt von einem Kreuzbandriss vor zwei Jahren. Finkert kämpfte sich wieder heran, war auffallend zügig zurück in Wettkampfform. Zu mehr als Kurzeinsätzen reichte es schlussendlich aber nicht. Akzente durfte er nur in der Reserve setzen. „Zweite Mannschaft, schön und gut, aber ich wollte schon noch etwas höher spielen“, betont Finkert. „Ich wollte mir wieder Spielpraxis und Spielfreude abholen, das hatte ich in Garmisch nicht mehr so.“ Zudem sei ihm „der Tumult und das ganze Drumherum“ zu viel gewesen.

Ein breiter Kader, ausgeruht auf allen Positionen. Für den SV Ohlstadt war das zuletzt nicht mehr als frommes Wunschdenken. Zahlreiche Ausfälle begleiteten die denkwürdige Aufstiegsrelegation und die ersten 18 Prüfungen in der Bezirksliga. Doch dieses Problem scheint nun ein Ende zu haben. Beim 5:0-Erfolg gegen den ESV Penzberg am vergangenen Wochenende standen Trainer Anton Geiger gleich 20 Fußballer zur Verfügung, die noch dazu erkennbare Spielfreude ausstrahlten. Obendrauf präsentiert der Club vom Boschet einen weiteren Zugang, der schon vergangenen Sommer mit auf dem Wunschzettel stand.

Dennoch reifte der Gedanke, mal etwas anderes zu machen, eher ad hoc. Finkert erneuerte den Kontakt zum SVO, mit dem alsbald Einigkeit bestand. Sportlich scheint der Schritt eher ein Motto „vom Regen in die Traufe“ zu sein. Beide Clubs mühen sich bekanntlich um den Ligaverbleib. Doch fahndete Finkert nicht nur nach Perspektive, er suchte auch Anerkennung. Einen lässigen Haufen, von dem man gerne ein kleiner Teil ist. „Die erste Aufnahme war mega-cool“, berichtet der 22-Jährige. Nun muss er die Mannschaft und das System noch besser kennenlernen. „Der Rest kommt von alleine.“

Auch für die Ohlstädter macht die Verpflichtung durchaus Sinn. Zehn unterschiedliche Akteure liefen während der Vorrunde im Wechsel als Außenverteidiger auf. Mit Finkert kommt eine gelernte Fachkraft für diese Position. „Von daher war der Finki ein Wunschspieler“, stellt Toni Geiger fest. „Gerade da, wo wir am meisten improvisieren mussten, bringt er eine gewisse Erfahrung und Stabilität für die Rückrunde mit.“ Einen Freibrief stellt der Coach seinem Neuen damit nicht aus.

Doch wären Trainingseindrücke, Robustheit und Technik fraglos ein starkes Indiz, dass er „uns zeitnah weiterhelfen“ werde. In Penzberg beackerte Finkert eine Halbzeit lang den linken Flügel. Zur Pause tauschte Geiger auf neun Positionen. Dann durfte mit Erolind Kamaj ein weiterer Novize ran. Fußballerisch ohne erkennbare Abstriche. „Er war über den Winter fleißig“, lobt der Trainer. Ein wenig mehr Geschwindigkeit und Zweikampfhärte noch, dann passt es. „Stand jetzt, sehr zufrieden.“

Der ungewohnt breite Kader ist fraglos ein Mutmacher für die verbleibenden zwölf Punktspiele. Zwischen 18 und 22 Kicker tummeln sich bei den Trainingseinheiten herum. „Viele Leute, höheres Niveau.“ An diesem Mittwoch bietet sich beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen (19.30 Uhr) offiziell die letzte Möglichkeit für die Sportler, um sich für die Startelf zu empfehlen. „Danach werden wir uns einspielen“, sagt der Trainer mit Blick auf die letzten Testspiele gegen Lenggries und Kaufering.