SV Ohlstadt muss in entscheidender Relegationsrunde gegen Tüßling auf zwei Stützen verzichten

Herber Verlust: Ohlstadts Franz Leis (r.) hat sich gegen Weßling das Schlüsselbein gebrochen. – Foto: Oliver Rabuser

Die Relegation geht in ihre entscheidende Phase, Runde zwei steht an. Mit dem SV Tüßling trifft der SV Ohlstadt am Dienstag (18.30 Uhr) im Hinspiel auf einen Gegner, der es ihm aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so einfach machen wird, wie der SV Weßling über weite Strecken.

Die Elf von Spielertrainer Andreas Giglbeger trägt ihre Ambitionen offen zur Schau und gab mit dem 5:1-Erfolg im Rückspiel gegen den TSV Emmering ein nachhaltiges Statement ab. Beim SVO erfordern besondere Anlässe nicht minder außergewöhnliche Aktionen. So nahm Anton Geiger am vergangenen Samstag die knapp 180 Kilometer auf sich, um den Gegner aus dem Spielkreis Inn/Salzach persönlich in Augenschein zu nehmen. Sein Urteil hinterher: „Das ist jetzt das Niveau, das du auch eine Liga höher hättest.“ Geiger zeigte sich beeindruckt von einer „homogenen Mannschaft“ mit individueller Klasse.

Sein Team benötigt zwingend jene Leistung, die in Runde eins der Grundstock zum Weiterkommen war. Dann werde es „ein Duell auf Augenhöhe“, bei dem Tagesform und Psyche den Ausschlag geben werden. Dass die Ohlstädter bisher inkonstant darin waren, herausragende Auftritte abzuliefern, ficht Geiger nicht an. Sie befinden sich in einem Lernprozess. Oberste Prämisse ist ein redliches Resultat als Basis für das Rückspiel am Samstag. Dann soll mit den Zuschauern samt jeder Menge Sympathien seitens vieler anderer Clubs aus dem Oberland der Aufstieg gelingen. Doch soweit ist es noch nicht. Zumal der SVO den Ausfall zweier Stützen verkraften muss: Franz Leis und Luis Steffl stehen ihrem Team für das große Finale nicht mehr zur Verfügung. Kapitän Leis brach sich in Weßling eingangs der Nachspielzeit das Schlüsselbein, wird kommende Woche operiert.