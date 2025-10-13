SV Ohlstadt landet Bezirksliga-Befreiungsschlag: „Wir sind wieder da“

Die Ohlstädter Fans feiern Johannes Fischer – zu Recht: Zweimal trifft er für seine Mannschaft. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Nach 40 Minuten in Unterzahl feiert der SV Ohlstadt seinen zweiten Saisonsieg und entfernt sich vorerst vom letzten Tabellenplatz.

Es geht ja doch. Was für ein elektrisierender Sonntag am Boschet. Der SV Ohlstadt schnappt sich seinen zweiten Saisonsieg, bezwingt Mitaufsteiger TSV Geiselbullach mit 3:2. Und das, obwohl die Ohlstädter 40 Minuten in Unterzahl spielen mussten. Mehr noch. Ein Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz ist damit vor dem nächsten Kellerduell beim BCF Wolfratshausen am kommenden Samstag in weite Ferne gerückt. Vielmehr tut sich der Elf von Anton Geiger die riesige Chance auf, die rote Laterne auf ein kaum noch sichtbares Level herunterzudimmen. „Wir sind wieder da“, konstatiert Co-Trainer Rudi Schedler nach Schlusspfiff im Brustton der Überzeugung. Gestern, 14:00 Uhr SV Ohlstadt SV Ohlstadt TSV Geiselbullach Neu-Esting TSV Geiselbullach Neu-Esting 3 2

Der SVO hatte wahrlich kein leichtes Spiel hinter sich, jedoch sämtlichen Widrigkeiten getrotzt. Weil alle Spieler das lieferten, was in ihnen steckt. „Alle haben abgerufen, was sie können“, lobt Schedler die „Top-Intensität“ seitens der Ohlstädter. Die Gäste hatten sichtlich Mühe mit dem aggressiven und offensiven Anlaufen des SVO. Durch energische Zweikämpfe fand die Heimelf schnell in die Partie, zeigte zudem schöne Szenen. „Wir haben richtig gut Fußball gespielt“, lobte Geigers Assistent. Zunächst klärten die Gäste gegen Simon Nutzinger auf der Linie, wenig später setzte Maximilian Schwinghammer eine Hereingabe von Bernhard Kurz über die Querlatte. Dann aber der erste Erfolg für den SVO. Mit Entschlossenheit und Hingabe ging er in Führung. Einen von Kevin Lahmeyers berüchtigten weiten Einwurf klärten die Gäste auf den Schlappen von Hannes Fischer. Der fackelte nicht lange und traf mit Schmackes neben den Pfosten zum 1:0. Was mächtig Auftrieb gab. Ohlstadt jetzt wie entfesselt. Nutzinger zog von links nach innen, suchte zuerst den Abschluss, entschied sich dann aber für den Querpass, den ein TSV-Verteidiger ins eigene Tor lenkte – wobei Nutzinger als Torschütze geführt wird.