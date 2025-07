SV Ohlstadt hat nächste Überraschung im Visier – Auftakt in der Bezirksliga naht

Überzeugt mit seiner Präsenz: der erst 17-jährige Hannes Perfahl. – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Ohlstadt geht selbstbewusst in die Bezirksliga-Saison. Der Auftakt für den Klub in der Außenseiterrolle findet in Raisting statt.

Ohlstadt – Gerade einmal einen Monat ist es her, da erlebte der SV Ohlstadt mit dem Schuss ins Glück von Maximilian Schwinghammer einen der geschichtsträchtigsten Tage der vergangenen Jahrzehnte. Der Bezirksliga-Aufstieg hat im Dorf und Fußballverein eine Euphorie entfacht. Die wird es brauchen, um in der kommenden Saison für eine erneute Überraschung zu sorgen. Nachwuchs macht dem SVO Hoffnung

Das nächsthöhere Klassement hat es in sich. Mit dem SV Pullach und dem SC Olching peilen zwei bisher etablierte Landesligateams den sofortigen Wiederaufstieg an, auch der 1. FC Penzberg geht mit seinen Ambitionen in puncto nächst höhere Klasse ganz offen um. Auch zahlreiche Münchner Vereine wollen oben mitspielen. „Das wird nicht einfach werden“, weiß SVO-Coach Anton Geiger um die Schwere der Aufgabe. Das musste schmerzlich der FC Aich im vergangenen Jahr erfahren, der mit neun Pünktchen sofort wieder in die Kreisliga katapultiert wurde. So soll es den Kickern vom Boschet freilich nicht ergehen. Zwei Wochen Pause gewährten die Verantwortlichen ihnen nach den Relegationsspielen, bevor sie wieder in ihre Fußballschuhe schlüpfen durften. Am vergangenen Freitag feierte der SVO einen 2:1-Sieg gegen den ASV Habach im ersten Test. Mit Patrick Hannika, Leonhard Jais, Luis Wörner, Sebastian Gaisreiter und Jakob Sebald sorgten vor allem jüngere Akteure für reichlich Tempo auf dem Platz. „Sie haben schon seit Mai bei uns mittrainiert. Jetzt war es ein strategisch guter Zeitpunkt, um sie reinzuwerfen.“