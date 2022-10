SV Ohlstadt hat Meisterrunde „noch in eigenen Händen“ - Duell mit Spitzenreiter Schwierigstes Auswärtsspiel beim TSV Peißenberg

Drei Spieltage sind noch zu absolvieren und die Meisterrunde in der Kreisliga liegt für den SV Ohlstadt mittlerweile in weiter Ferne.

Ohlstadt – Trainer Stefan Schwinghammer verweist auf die Mathematik, sagt: „Wir haben es noch in eigenen Händen, müssen jetzt aber in Peißenberg punkten.“ In der Theorie korrekt erläutert. Aber: Nachdem der SVO die Spiele mit Siegpflicht gegen Polling und Münsing in den Sand gesetzt hat, schwingt jetzt der Konjunktiv gehörig mit. Zum einen tritt Ohlstadt am Samstag beim Spitzenreiter an. Obendrein fehlt der Mannschaft die Überzeugung, das eigene Spiel bedingungslos durchzuziehen. Schwinghammer gibt zu bedenken, dass man die Gegner „grundsätzlich über weite Strecken“ im Griff gehabt habe, nichtsdestotrotz oftmals zu fehlerbehaftet agiere.

„So ermöglichen wir dem Gegner zu viele Chancen.“ Für den Trainer eine sich ständig wiederholende und deswegen ermüdende Analyse. Die Missstände sind von fundamentaler Natur und sollten erfahrenen Fußballern nicht ständig aufs Neue passieren: Ball zu lange halten, durch die Mitte laufen, oder den Ball auf solide bewachte Mitspieler lenken. „Das kann man schon lernen“, betont der Coach. Doch aus ungeklärten Gründen legt das Team immer wieder eine hohe Resistenz an den Tag, hält sich nicht an die Direktiven Schwinghammers. „Entscheidend ist, was der Ballführende macht“, stellt der Coach klar. Genau darin liegt die Crux. Zu selten wird die richtige Maßnahme eingeleitet. Schwinghammer moniert: „Wir spielen teilweise zu kompliziert und risikohaft.“

Simon Nutzinger kehrt zurück ins Team

Als ersten Ansatzhebel nennt er, den Ball besser zu halten und im Kopf cleverer zu werden. Wie Christoph Wäckerle, der vorigen Sonntag nach fast einem Jahr sein Comeback gab. Gegen Münsing war Schwinghammer fast genötigt, den Linksverteidiger aufzubieten. Danach sei er „sehr positiv überrascht“ gewesen, räumt er ein. „Er macht vieles einfach und dadurch richtig – vor allem nach so langer Verletzung.“ Wäckerle ist ein wichtiger Faktor, zumal die Abwehrspieler Philippe Schulz und Kevin Lahmeyer ausfallen.

Ein anderer ist Simon Nutzinger. In Polling mangels Personal als Aushilfe auf dem Platz, scheint die monatelange Auszeit den Adduktoren des Routiniers gutgetan zu haben. „Er ist wieder in jedem Training“, hält Schwinghammer fest. Nutzinger agiert neben Jonas Thümmler in der Innenverteidigung. Für Tobias Stadler bleibt da aktuell nur der Posten des Rechtsverteidigers. Den aber füllte Stadler gegen Münsing ordentlich aus. Eine Chance von Beginn an gibt’s diesmal für Florian Augscheller als Vertreter von Bernhard Kurz (Urlaub).