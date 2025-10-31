SV Ohlstadt empfängt Raisting – ein letztes Mal auf heimischem Rasen

Zum Saisonauftakt punktete der SV Ohlstadt noch gegen den SV Raisting. Der SVO will die unglückliche Niederlage gegen den SV Untermenzing vergessen.

Ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr muss der Ohlstädter Rasen dem Bezirksliga-Fußball standhalten. Der SV Ohlstadt empfängt am Sonntag (14 Uhr) den SV Raisting, danach geht es noch nach Polling und Penzberg. Klar, dass die Partie von immenser Bedeutung ist: Mit einem Dreier kann er nahe an das hintere Mittelfeld heranrücken.

Allerdings warnt der Coach davor, allein auf die direkten Duelle im Tabellenkeller zu schauen. „Wir dürfen uns nicht nur auf die Sechs-Punkte-Spiele konzentrieren“, stellt Toni Geiger klar. Die aber müssen bedingungslos zu eigenen Gunsten bewältigt werden. Gegen Clubs aus höheren Tabellenregionen ist jedwede Ausbeute willkommen. Oder auch nicht. Denn die 3:4-Niederlage gegen den SV Untermenzing schmerzt das blaue Ohlstädter Herz auch sechs Tage später noch.

Weil sie unnötig war, äußerst unglücklich zustande kam und weil sie ein richtiger Moralkiller war. „Schön wär’s gewesen, wenn wir uns mit Punkten belohnt hätten“, bedauert Geiger den verspielten 3:1-Vorsprung. Dennoch gilt es, die vielen positiven Faktoren in den weiteren Saisonverlauf zu transportieren. „70 Minuten waren super“, betont der Coach, der „weiterhin eine Steigerung“ erkannte.

Jetzt geht es für seine Mannen darum, individuelle Patzer zu minimieren, bestenfalls ganz abzustellen und weiterhin aktiv das Spiel zu gestalten. Eigens hochstilisieren wollte der Coach den Vergleich mit Raisting nicht. „Jeder kann die Tabelle lesen, die Situation einordnen.“ Die Partie beginnt wieder bei null, dementsprechend groß ist die Chance, den Rasen als Sieger zu verlassen. „Diese ist immer da, das haben wir bewiesen.“

Erfolg gegen Raisting zu Beginn der Saison spielt keine Rolle mehr

Aber ein wenig Vorsicht ist schon geboten. Denn ein Rückstand gegen die stets defensiv ausgerichteten Raistinger wäre Gift für das Vorhaben. „Macht es schwieriger“, unterstreicht Geiger. Er setzt auf spielerische Lösungen, anstelle darauf zu warten, dass der Gegner einen Fehler macht.

Der 3:0-Erfolg zum Saisonauftakt spielt keine Rolle mehr. Viel zu ausgeglichen und zu lange her ist die Partie, die auch „1:1 hätte ausgehen können“. Zumal der SVR sich inzwischen gefunden habe, somit als „neue Mannschaft“ zu bewerten sei. Simon Nutzinger ist ebenso wieder mit dabei wie Dominikus Zach. „Zwei mehr“, sagt Geiger mit Blick auf das Personal. Drei Punkte mehr wären im Bezirksliga-Klassement recht.