Der SV Ohlstadt muss in der Abstiegsrelegation gegen Ampertal Palzing ran. – Foto: Oliver Rabuser

Bereits morgen Abend um 19 Uhr empfangen die Ohlstädter den SV Ampertal Palzing. Sollten er diese Hürde in zwei Spielen meistern, kommt es in der Folgewoche zum Showdown um den Bezirksliga-Klassenerhalt gegen den Sieger des Duells SV Polling versus TSV Ebersberg. Dass Palzing der erste Herausforderer werden würde, war gut zu prognostizieren. Deshalb machten sich Rudi Schedler und Simon Nutzinger zu einem Spionagetrip auf ins Freisinger Hinterland. Die erlangten Erkenntnisse: ein guter Gegner, keine Übermannschaft. Schedler erkannte ein „ähnliches Spielkonzept wie bei uns“. Heißt: „Viele lange Bälle, zweikampf- und kopfballstark.“ Wird sich alles auf dem Platz sortieren.

Auf fahrlässige Weise hat der SV Ohlstadt im finalen Punktspiel der Saison den dritten Sieg in Serie hergeschenkt. Zwei Treffer des gastgebenden SV Untermenzing tief in der Nachspielzeit führten zu der unnötigen 2:3-Niederlage. Doch so schlimm war das nicht für die Boschet-Kicker. Deren Fokus liegt auf der anstehenden Relegation und dem nun feststehenden Gegner.

SV Ohlstadt nahm nach erneuter Führung Stammkräfte raus

Die beherrschenden Themenfelder finden sich ohnehin im internen Kreis. Welcher Spieler wird wie fit sein, wer kann auf welcher Position wie lange spielen? „War dahingehend noch einmal ein schlüssiger Test“, urteilt Anton Geiger. Der Auftritt seiner Mannen habe „grundsätzlich gepasst“, weil sie „mannschaftlich geschlossen“ agiert hätten. Bernhard Kurz brachte den SVO in Front, Jonas Thümmler besorgte nach Freistoßflanke von Klaus Zach die neuerliche Führung. Das späte Drama resultierte aus diversen Herausnahmen von Stammkräften ob deren Schonung.

Mit einer Horde 18-Jähriger inklusive Ersatzkeeper Nicolas Kimpel als Feldspieler war die Struktur freilich nicht mehr so stabil. „Ist natürlich ärgerlich“, sagt Geiger mit Blick auf die überraschend lange Nachspielzeit und die dort kassierten Gegentore. „Aber wir gehen mit einem guten Gefühl in die Relegation.“ Am Montag trifft man sich am Boschet zum letzten Austausch. Regeneration, Passübungen, Einstimmung, Sitzung. „Da sind wir geschult vom letzten Jahr“, betont Schedler. Damals folgte der umjubelte Ohlstädter Aufstieg.