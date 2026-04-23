SV Ohlstadt braucht gegen Bad Heilbrunn einen Dreier Bezirksliga-Abstiegskampf von Oliver Rabuser · Heute, 11:49 Uhr · 0 Leser

Gibt grünes Licht für einen Einsatz: Angreifer Maximilian Schwinghammer (r.). – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Ohlstadt steht im Heimspiel gegen Bad Heilbrunn unter Druck. Nur ein Sieg hält die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben.

Es ist ein Punkt erreicht, an dem man es sich aussuchen kann. Setzt man auf blanke Mathematik und Rechenspiele mit allerlei Hypothesen und Spekulationen? Oder freundet man sich gleich mit der unerbittlicheren Wirklichkeit an? Bei ersterer Option müsste der SV Ohlstadt wenigstens vier Siege aus den verbleibenden sechs Partien einfahren, um in der Bezirksliga noch die Nichtabstiegsplätze zu erreichen. Zeitgleich dürfte die Konkurrenz nicht überdurchschnittlich gut punkten. Einfacher ist freilich die zweite Variante. Man akzeptiert das Ohlstädter Schicksal bereits jetzt, die Fußballer müssen wohl in die Abstiegsrelegation. Für beide Optionen ist klar: Das heutige Heimspiel des Aufsteigers (19 Uhr) gegen den SV Bad Heilbrunn wird voraussichtlich letzte Aufschlüsse geben. Heute, 19:00 Uhr SV Ohlstadt SV Ohlstadt SV Bad Heilbrunn Heilbrunn 19:00 PUSH Von derlei Nebengeräuschen will sich das Team allerdings nicht beeinflussen lassen. Ein Punkt mehr oder weniger ist zwar für die Tabelle wichtig, aber intern ist die Lesart eine ganz andere. „Der Fokus muss auf Training und Spiel liegen“, stellt Trainer Toni Geiger klar. „Von allem anderen müssen wir uns gedanklich frei machen.“ Noch schweift der Blick nicht in die Ferne, sprich in die Kellergewölbe der anderen Bezirksliga-Staffeln. Was zählt, ist der SV Bad Heilbrunn. Der Gegner aus dem Tölzer Land ist ein Paradebeispiel dafür, welch wesentliche Rolle im Sport Einflüsse wie Erfahrung, Entschlossenheit oder auch Spielglück spielen. Auch der aktuell Tabellenzehnte stand zur Winterpause kritisch da, hatte über die Saison weit mehr als eine Handvoll abwesender Stammkräfte zu beklagen und drohte, in den Keller abzurutschen.