SV Ohlstadt: Bereit für den wichtigsten Tag der Saison

Beim SV Ohlstadt ist am Samstag der ganze Verein auf Achse. Gegen den TSV Peißenberg steht das bisher wichtigste Spiel der Saison an.

Ohlstadt – Bebt der Boschet? Oder endet die Kreisligasaison wie alle vorangegangenen auch? Das wird auf den ersten Blick nicht einfach zu unterscheiden sein. Abschlussfeiern sind beim SV Ohlstadt von jeher ausgelassen und intensiv. Doch vielleicht sorgt ausgerechnet ein Sieg über den TSV Peißenberg für Zurückhaltung bei einem Teil der Fußballer. Dann würde es nämlich für die erste Mannschaft des SVO gleich am kommenden Dienstag mit der Aufstiegsrelegation weitergehen. Klar ist: Langweilig wird es am Samstag in keinem Fall.

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg hat der SVO die Relegation auf jeden Fall sicher, würde dann in den kommenden zwei Wochen um den Aufstieg in die Bezirksliga Süd spielen. Selbst der direkte Aufstieg ist noch möglich, wenn die Pollinger beim Kellerkind DJK Waldram patzen.

Allein dass sie am Boschet in dieser Phase noch um die ersten Plätze mitreden, damit hat keiner gerechnet. Plan des Clubs war und ist es, junge Talente wie Leonhard Strobl, Jonas Marggraf, Jakob Steffl oder Korbinian Vogt mit Bedacht in den Herrenbereich einzugliedern. Der nächste Jahrgang steht bereits in den Startlöchern. Und auf Sicht werden altgediente SVO-Recken wie Bernhard Kurz und Hannes Fischer zwangsläufig kürzertreten. Daher wollte man speziell in der ersten Saison nach dem gescheiterten Testmodell, mit etlichen Absteigern und Releganten, nur nicht in den Abstiegskampf hineingeraten. „Wir sind gerade im Wandel, deswegen war da nichts eingeplant“, versichert Spartenleiter Florian Müller.

Fußballerchef geht „völlig nüchtern“ an das Spiel

Und doch steht der SVO kurz davor, seit langem wieder etwas Großes erreichen zu können. Der Fußballerchef kann den Hype um die Mannschaft per se nachvollziehen. Er würde sich aber lieber erst nach diesem Samstag mit weiterführenden Aspekten beschäftigen. Aus seiner Sicht ist man „gut beraten“, nicht schon in das finale Punktspiel „zu viel“ hineinzuinterpretieren. Man geht das Thema „völlig nüchtern“ an. Müller verweist einerseits darauf, dass man in diese Partie wie in jede andere auch gehe, zudem „nichts verloren oder gewonnen“ sei. Eines aber muss Müller dann doch einräumen: „Eventuell ist etwas mehr Emotion dabei.“

Ganz entziehen kann er sich dem anstehenden Mega-Programm nämlich auch nicht, was sich alleine durch das Angebot erklärt. Ein Bierrondell schmückt den Boschet, obendrein stellt „Lollo“ Steigenberger seinen Foodtruck am Parkplatz ab, um auf dem Balkon des Sportheims Burger zu brutzeln. „Dass viel los ist, ist klar.“ Dass der Verein am Samstag nicht zur Ruhe kommt, habe sich aufgrund der Spielpläne so ergeben und sei eine „logistische Herausforderung“. Die womöglich unverzüglich und intensiv eine Fortsetzung findet. „Das betrifft aber nur Leute außen herum, nicht die Mannschaft“, stellt Müller klar.

Im Falle einer Relegation ginge es bereits am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) zu Hause weiter. Mögliche Gegner sind der SC Weßling respektive der TSV Moorenweis. Im direkten Duell geht es zwischen beiden Teams noch um den zweiten Rang. Das Rückspiel ist für kommenden Freitag vorgesehen. Sollte der SVO dann noch im Rennen sein, bleibt wenig Zeit für eine Verschnaufpause. Er müsste am Dienstag darauf zunächst auswärts bei einem Vertreter des Inn-Salzach-Spielkreises antreten, ehe am 14. Juni das laut Müller „Grande Finale“ über die Bühne geht. Spätestens dann würde der Boschet wirklich beben.