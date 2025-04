SV Offenhausen deklassiert Ringingen – TSV Neu-Ulm weiter unantastbar

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Der SV Jungingen fuhr mit einem 2:1-Erfolg gegen den stark abstiegsbedrohten SV Asselfingen drei wichtige Punkte ein. Philipp Wind brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung, Lukas Neth legte nur sechs Minuten später zum 2:0 nach. Der Anschlusstreffer von Robin Laible in der 87. Minute kam zu spät. Jungingen verbessert sich mit nun 23 Punkten auf Rang zwölf, während Asselfingen bei nur zwölf Zählern bleibt und die Rote Laterne kaum noch abgeben kann.

Der SC Staig bleibt dem TSV Neu-Ulm mit einem knappen 1:0-Sieg bei der SG Öpfingen auf den Fersen. Deniz Bihr erzielte in der 49. Minute den einzigen Treffer des Tages in einer insgesamt taktisch geprägten Partie. Die Schlussphase wurde von zwei Platzverweisen überschattet: Sebastian Beer sah in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte, Jonas Herde in der 90. Minute ebenfalls. Staig bleibt als einziges Team der Liga ungeschlagen, Öpfingen verharrt mit 28 Punkten im Niemandsland der Tabelle.

Die SGM Aufheim Holzschwang und der TSV Langenau trennten sich in einem umkämpften Spiel mit 2:2. Tim Hartmann brachte die Gastgeber in der 48. Minute in Führung, Daniel Dewein glich in der 67. Minute aus. Daniel Lehner (84.) und erneut Dewein (86.) sorgten für eine dramatische Schlussphase. In der 71. Minute sah David Vogl nach einer Notbremse die Rote Karte. Aufheim bleibt mit 47 Punkten auf Relegationsplatz drei, Langenau folgt mit 46 Zählern dicht dahinter.

In einem phasenweise zerfahrenen Spiel setzte sich der FV Asch-Sonderbuch mit 2:0 gegen die SG Altheim durch. Alexander Mayer traf in der 41. Minute zur Führung, Timo Schöll sorgte in der 87. Minute für die Entscheidung. Die Partie wurde überschattet von einem Platzverweis gegen Robin Rech in der 77. Minute nach einem Foulspiel. Asch-Sonderbuch rückt mit dem Dreier auf Rang sieben vor, während Altheim weiter tief im Abstiegskampf steckt.

Ein wahres Torfestival bot sich den Zuschauern in Offenhausen: Der SV Offenhausen schoss den Tabellenletzten SV Ringingen mit 8:2 ab. Nils Timon Oleszewski (16.), Emir Imamovic (27.), Filip Sapina (37., 70.), Jasmin Busatlic (60., 61.), Yasin Yildan (88.) und Felix Grupp (90.) trafen für die Hausherren. Für Ringingen traf Tommi Schmid doppelt (50., 62.). Offenhausen baut mit dem Kantersieg den Vorsprung auf die gefährdeten Plätze deutlich aus, während Ringingen auf dem letzten Tabellenplatz feststeckt.

Ein turbulentes Spiel mit sechs Treffern, einem verschossenen Elfmeter und einem Platzverweis endete zwischen SW Donau und der SGM Senden-Ay mit einem 3:3-Unentschieden. Andreas Lutz (3.) und Carlos Geric (12.) brachten die Gäste früh in Führung, Jona Sachpazidis verkürzte (27.), doch Mikail Öztürk stellte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:3. In Hälfte zwei sorgten erneut Sachpazidis (63.) und Florian Stiehle (78.) für den Ausgleich. In der 90. Minute sah Öztürk die Gelb-Rote Karte. Zuvor hatte Ferhat Kavgaci (Donau) bereits in der 17. Minute einen Foulelfmeter vergeben. Beide Teams treten auf der Stelle im Mittelfeld.

Der SV Eggingen sicherte sich beim SV Westerheim drei wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Marco Brumeisl (12.) und Joel Schmitt (34.) trafen für die Gäste, die über weite Strecken die klarere Spielanlage zeigten. Westerheim fand selten Zugriff und musste einen kleinen Dämpfer hinnehmen. In der Tabelle bleibt Westerheim mit 30 Punkten im gesicherten Mittelfeld, Eggingen klettert auf Rang zehn.