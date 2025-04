SV Odelzhausen geht mit Oliver Beck in die nächste Saison – Nachfolger beim FC Tandern steht fest

Der Nachfolger ist kein Unbekannter in der Kreisklasse, die sportliche Leitung des SVO um Josef Wirkner und Michael Schüller hatte mit Beck umgehend die Gespräche aufgenommen, als dieser verkündete, sein Engagement beim FC Tandern nach acht Jahren zu beenden.

„Mit Olli haben wir einen Trainer gefunden, der uns mit seiner Art menschlich wie fachlich komplett überzeugt hat und den wir auch von unserem zukünftigen Weg mit dem SV Odelzhausen überzeugen konnten“, so Schüller. Beck selbst sagte, dass er sich „extrem auf die neue Aufgabe“ freue. Die Rahmenbedingungen vor Ort passten, es habe offene Gespräche gegeben. „Ich mag es, wenn die wichtigen Dinge um den Platz herum auch von aktiven Spielern und sehr nahestehenden Verantwortlichen mit Leidenschaft und Loyalität behandelt ㈠werden.“

FC Tandern verpflichtet Thomas Nöbel als Nachfolger

Die Abteilungsleitung des FC Tandern hat unterdessen Thomas Nöbel für die neue Saison 2025/26 verpflichtet. „Nachdem bekannt wurde, dass Thomas wieder auf dem Markt ist, ging alles sehr schnell“, sagt FCT-Abteilungsleiter Martin Krimmer. „Nach einem gemeinsamen Gespräch war man sich schnell einig: Das passt!“

Nöbel ist 40 Jahre alt. Zuletzt war er beim VfL Ecknach tätig. „Er wird sehr gut zu unserem familiären FC Tandern passen“, so Krimmer. Nach acht Jahren mit Trainer Oli Beck war der Verein auf der Suche nach neuem Input für die Mannschaft. „Wir brauchen für die neue Saison frischen Wind, neue Ideen und Ansätze. Wir wollen wieder eine Schippe drauflegen, uns entwickeln und den nächsten Schritt machen. Wenn ein Mann wie Thomas Nöbel auf dem Markt ist, muss man zuschlagen“, erklärte Abteilungsleiter Martin Krimmer.

Nöbel werde eine motivierte Mannschaft vorfinden, und diesen Anspruch stelle die Abteilungsleitung auch an die Spieler. Der Kader bleibt zusammen, und es kommen talentierte Jugendspieler hinzu. Thomas Nöbel betritt mit seinem Engagement in Tandern Neuland, was seine sportliche Umgebung betrifft. Denn die Münchener Klasse ist ein Bezirk, der in seiner bisherigen Laufbahn noch keine Rolle gespielt hatte. Nöbel: „Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe.“