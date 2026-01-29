SV Ochsenhausen: "Wir haben am Anfang schon Lehrgeld gezahlt"

– Foto: Nückel/Steinmann

Der SV Ochsenhausen hat nach dem Abstieg aus der Landesliga einen schwierigen Start in der Bezirksliga Oberschwaben erlebt. Trainer Andreas Ludwig spricht über taktische Korrekturen, eine junge Mannschaft, eine Serie ohne Niederlage und die Chance, in der Rückrunde weiter nach oben zu klettern.

Neustart mit Trainingslager Seit dem 13.01.2026 befindet sich der SV Ochsenhausen in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Ein besonderer Schwerpunkt liegt laut Ludwig dabei auf dem Trainingslager: „Ein besonderes Highlight wird das 4-tägige Trainingslager in Dornbirn Mitte Februar sein.“

Stabilität als Schlüssel zum Aufschwung Der Wendepunkt der Saison war eng mit der Entwicklung der Mannschaft verbunden. „Wir haben innerhalb der Mannschaft an Sicherheit gewonnen, waren taktisch disziplinierter unterwegs und haben uns eine Vielzahl an Chancen herausgespielt“, beschreibt Ludwig die Veränderung. Auch defensiv zeigte sich ein Fortschritt. „Weniger Gegentore haben dann in Summe dazu geführt, dass wir letztlich eine Serie von sechs ungeschlagenen Spielen verbuchen konnten.“

Abstieg, Umbruch und erste Rückschläge Der Saisonstart war von besonderen Rahmenbedingungen geprägt. „Nach dem Abstieg aus der Landesliga und dem Start in der Bezirksliga mit einem sehr jungen Team, haben wir am Anfang schon Lehrgeld bezahlt“, erklärt Ludwig. „Das gute Gefühl aus der Vorbereitung und die taktische Neuausrichtung haben speziell in den ersten Wochen nicht die Punkte gebracht, die wir uns erhofft hatten.“ Die Reaktion folgte intern. „Wir haben dann innerhalb des Trainerteams bzw. mit dem Mannschaftsrat die ersten Spiele analysiert und entsprechend korrigiert.“ Die Wirkung dieser Maßnahmen zeigte sich deutlich: „Seit diesem Zeitpunkt ging die Formkurve absolut in die richtige Richtung.“

Zwischen Anspruch und Realität



Die Zielsetzung vor der Saison war ambitioniert. „Vor der Saison war die Zielsetzung einen Platz zwischen 1-5 zu erreichen“, erklärt Ludwig. Die Realität zur Winterpause zeigt jedoch ein anderes Bild. „Aktuell befinden wir uns auf dem 10. Platz mit 27 Punkten. Der fünfte Platz ist jedoch lediglich drei Punkte entfernt. Durch die Siegesserie konnten wir Woche für Woche die Punktelücke nach oben schließen und haben jetzt die Chance weiter zu klettern.“

Ziele und Perspektiven für die Rückrunde



Für den weiteren Saisonverlauf formuliert der Trainer klare Leitlinien. „Wir wollen den Schwung aus den letzten Spielen der Vorrunde mitnehmen und mit der selben Einstellung und Energie die Spiele erfolgreich gestalten.“

Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Ergebnissen. „Die Mannschaft soll sich weiter einspielen und Selbstvertrauen sammeln.“ Ludwig betont zudem die langfristige Bedeutung des bisherigen Weges: „Ich bin überzeugt, dass mit dem negativen Start zu Beginn der Saison und dem Turnsround die Mannschaft bereits eine Entwicklung genommen hat, die uns als Team jetzt schon besser gemacht hat.“

Konstanz im Kader



Im personellen Bereich setzt der SV Ochsenhausen auf Kontinuität. „Es gibt keine personelle Veränderungen“, stellt Ludwig klar. Der eingeschlagene Weg soll mit dem bestehenden Kader fortgesetzt werden, der sich im Laufe der Hinrunde stabilisiert hat.

Meisterschaft und Abstiegskampf



„Mengen wird aufgrund der Kaderbreite die Saison als Meister beenden“, äußert sich Ludwig.

Im Tabellenkeller sieht er eine wachsende Herausforderung. „Die aktuelle Tabellenkonstellation zeigt, dass es die Plätze 12-18 schwer haben werden. Zum elften Platz bzw. zu uns sind es Stand jetzt schon sechs bzw. sieben Punkte.“

Gleichzeitig warnt Ludwig vor voreiligen Schlüssen. „Dennoch darf sich keine Mannschaft sicher fühlen, wie schnell sich das Bild durch eine positive oder negative Serie verändern kann, haben wir in der Vorrunde gesehen.“

Ein zusätzlicher Faktor sei die Kaderbreite. „Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sich Teams mit einem kleinen Kader schwer tun werden - auch hinsichtlich der Belastung über die gesamte Saison.“ Der SV Ochsenhausen habe davon profitiert. „Wir haben beispielsweise ein paar Spiele gegen für uns entscheiden können, weil wir qualitativ gleichwertiges Personal nachschieben konnten.“