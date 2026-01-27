SV Oberzell: "Wir wollen weiterhin attraktiven Fußball spielen"

Neustart mit klaren Schwerpunkten



Der SV Oberzell ist am 19. Januar in die Vorbereitung gestartet. „Die Pause war entsprechend überschaubar“, sagt Spielertrainer Jascha Fiesel. Die Mannschaft erhielt Laufpläne für die Winterpause, in der Vorbereitung sollen gezielt jene Bereiche verbessert werden, in denen die Mannschaft in der Hinrunde noch Schwierigkeiten hatte. „Ein weiterer klarer Schwerpunkt liegt auf der Fitness, um möglichst verletzungsfrei durch die Rückrunde zu kommen“, erklärt Fiesel.

Ein sportlicher Höhepunkt ist der Wintercup am 7. Februar in Oberzell. Dort misst sich der SV Oberzell mit höherklassigen Gegnern wie dem FV Ravensburg, dem TSV Berg und dem VfB Friedrichshafen. Besondere Teambuilding-Maßnahmen sind nicht fest eingeplant, „allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass wir im Laufe der Vorbereitung noch etwas in diese Richtung unternehmen“. Stabilisierung nach dem Abstieg



„Im Großen und Ganzen sind wir mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden“, sagt Fiesel. Nach dem Abstieg in der Vorsaison habe sich die Mannschaft schnell wieder als Einheit gefunden. „Die Neuzugänge haben sich gut und vor allem schnell integriert.“

Der SV Oberzell steht nach 17 Spielen mit 35 Punkten an der Tabellenspitze, ist zudem noch im Pokal vertreten. „Grundsätzlich hat sich also vieles verbessert, auch wenn es natürlich weiterhin einige Dinge gibt, die wir noch besser machen können.“

Defensive als Fundament



Den größten Fortschritt sieht Fiesel in der Arbeit gegen den Ball. „Wir haben es sehr schnell geschafft, kompakt zu stehen und gemeinsam als Team gegen den Ball zu arbeiten.“ Ziel sei es gewesen, defensiv stabiler zu werden.

Dass dieser Plan aufgegangen ist, belegt die Statistik: „Dass wir mit aktuell nur 17 Gegentoren die beste Defensive der Bezirksliga stellen, zeigt, dass uns hier schnell ein großer Schritt nach vorne gelungen ist.“ Für Fiesel ist das ein Beleg dafür, dass sich die Mannschaft „deutlich und vielleicht sogar schneller als erwartet verbessert“ hat. Probleme mit Rückschlägen und Chancenverwertung



Trotz der stabilen Basis sieht der Spielertrainer klare Baustellen. „Zu Beginn hatten wir vor allem Probleme im Umgang mit Rückschlägen.“ Nach Gegentoren oder Rückständen habe die Mannschaft zu lange gebraucht, um wieder ins Spiel zu finden. „Das hat sich im Laufe der Hinrunde aber deutlich verbessert.“

Ein weiterer Punkt bleibt die Offensive: „Für die Anzahl und Qualität der Torchancen, die wir uns erspielen, haben wir meiner Meinung nach noch zu wenig Tore erzielt.“ Genau daran wolle man in der Vorbereitung arbeiten.