SV Oberzell: "Wir wollen weiterhin attraktiven Fußball spielen"

Neustart mit klaren Schwerpunkten
Der SV Oberzell ist am 19. Januar in die Vorbereitung gestartet. „Die Pause war entsprechend überschaubar“, sagt Spielertrainer Jascha Fiesel. Die Mannschaft erhielt Laufpläne für die Winterpause, in der Vorbereitung sollen gezielt jene Bereiche verbessert werden, in denen die Mannschaft in der Hinrunde noch Schwierigkeiten hatte. „Ein weiterer klarer Schwerpunkt liegt auf der Fitness, um möglichst verletzungsfrei durch die Rückrunde zu kommen“, erklärt Fiesel.
Ein sportlicher Höhepunkt ist der Wintercup am 7. Februar in Oberzell. Dort misst sich der SV Oberzell mit höherklassigen Gegnern wie dem FV Ravensburg, dem TSV Berg und dem VfB Friedrichshafen. Besondere Teambuilding-Maßnahmen sind nicht fest eingeplant, „allerdings ist es nicht ausgeschlossen, dass wir im Laufe der Vorbereitung noch etwas in diese Richtung unternehmen“.
Stabilisierung nach dem Abstieg
„Im Großen und Ganzen sind wir mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden“, sagt Fiesel. Nach dem Abstieg in der Vorsaison habe sich die Mannschaft schnell wieder als Einheit gefunden. „Die Neuzugänge haben sich gut und vor allem schnell integriert.“
Der SV Oberzell steht nach 17 Spielen mit 35 Punkten an der Tabellenspitze, ist zudem noch im Pokal vertreten. „Grundsätzlich hat sich also vieles verbessert, auch wenn es natürlich weiterhin einige Dinge gibt, die wir noch besser machen können.“
Defensive als Fundament
Den größten Fortschritt sieht Fiesel in der Arbeit gegen den Ball. „Wir haben es sehr schnell geschafft, kompakt zu stehen und gemeinsam als Team gegen den Ball zu arbeiten.“ Ziel sei es gewesen, defensiv stabiler zu werden.
Dass dieser Plan aufgegangen ist, belegt die Statistik: „Dass wir mit aktuell nur 17 Gegentoren die beste Defensive der Bezirksliga stellen, zeigt, dass uns hier schnell ein großer Schritt nach vorne gelungen ist.“ Für Fiesel ist das ein Beleg dafür, dass sich die Mannschaft „deutlich und vielleicht sogar schneller als erwartet verbessert“ hat.
Probleme mit Rückschlägen und Chancenverwertung
Trotz der stabilen Basis sieht der Spielertrainer klare Baustellen. „Zu Beginn hatten wir vor allem Probleme im Umgang mit Rückschlägen.“ Nach Gegentoren oder Rückständen habe die Mannschaft zu lange gebraucht, um wieder ins Spiel zu finden. „Das hat sich im Laufe der Hinrunde aber deutlich verbessert.“
Ein weiterer Punkt bleibt die Offensive: „Für die Anzahl und Qualität der Torchancen, die wir uns erspielen, haben wir meiner Meinung nach noch zu wenig Tore erzielt.“ Genau daran wolle man in der Vorbereitung arbeiten.
Ambitionen ohne Druck
Die Zielsetzung formuliert Fiesel bewusst differenziert. „Wir wollen weiterhin attraktiven Fußball mit einem klaren Plan spielen und jeden einzelnen Spieler verbessern.“ Die Meisterschaft sei zu Saisonbeginn bewusst nicht als klares Ziel ausgegeben worden.
Doch die Tabellenlage verändert die Perspektive: „Jetzt, zur Winterpause, stehen wir auf Tabellenplatz eins – und es wäre gelogen zu sagen, dass wir diesen Platz nicht bis zum Saisonende verteidigen wollen.“ Dafür wolle man „alles geben“ und am Ende sehen, „was wir erreichen“.
Veränderungen im Kader
Im Winter gab es personelle Bewegung. Zwei Spieler haben den Verein verlassen: Alexander Honold wechselt zu Viktoria Buxheim, Ylber Xhafa schließt sich dem SV Mochenwangen an. Auf der Zugangsseite steht Marcel Bachhofer, der vom SV Weingarten nach Oberzell kommt.
Ein enger Titelkampf
Fiesel sieht mehrere ernsthafte Titelanwärter: „Neben uns zähle ich aktuell natürlich unsere direkten Verfolger aus Unterzeil/Seibranz, Maierhöfen und Eschach.“ Entscheidend werde sein, „wer es schafft, über die gesamte Saison hinweg am konstantesten zu punkten“.
Zum Abstiegskampf äußert sich Fiesel bewusst zurückhaltend: „Wer gegen den Abstieg kämpfen muss, möchte ich nicht beurteilen. Ich drücke jedem Team die Daumen, dass es am Ende über dem Strich steht.