SV Oberzell: "Was am Ende möglich ist, wird man sehen"

Abstieg nach Umbruch

Der SV Oberzell kehrt nach einer schwierigen Spielzeit in der Landesliga wieder in die Bezirksliga Bodensee zurück. Dass es nicht zum Klassenerhalt gereicht hat, lag aus Sicht von Trainer Jascha Fiesel vor allem an den Folgen des personellen Umbruchs nach der Meisterschaft. "Viele erfahrene Spieler wie Andreas Kalteis, Nikolas Deutelmoser, Lenny Pohl und viele weitere haben den Verein verlassen. Wir haben es nicht geschafft, sie eins zu eins zu ersetzen." Für viele junge Spieler war die vergangene Saison dennoch eine wichtige Erfahrung, um sich auf höherem Niveau zu entwickeln. "An guten Tagen haben wir bewiesen, dass wir auch in der Landesliga mithalten können, aber in vielen Spielen hat man gemerkt, dass uns die Erfahrung gefehlt hat, und am Ende vielleicht auch die individuelle Qualität."