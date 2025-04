SV Oberzell verpflichtet Verbandsligaspieler

Kibler bringt nicht nur sportliche Qualität, sondern auch regionale Verbundenheit mit. Seine Stationen im aktiven Fußball umfassen den TSV Eschach, den FV Ravensburg und zuletzt den TSV Berg. Beim FV Ravensburg war er vor allem in der zweiten Mannschaft in der Landesliga Staffel 4 aktiv, absolvierte aber auch einen Einsatz in der Oberliga für die erste Mannschaft. Seit der Saison 2023/2024 läuft Kibler für den TSV Berg auf, für den er bislang 34 Spiele in der Verbandsliga Württemberg sowie zwei Partien in der Kreisliga A1 für die zweite Mannschaft bestritten hat.

Der SV Oberzell befindet sich aktuell im Abstiegskampf der Landesliga Staffel 4 und rangiert mit 14 Punkten auf Platz neun der Abstiegsrunde. Mit einem 3:2-Erfolg gegen den SV Mietingen am 14. Spieltag konnte zuletzt ein wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt gesendet werden. Am kommenden Wochenende steht das Auswärtsspiel beim Tabellenführer FV Olympia Laupheim auf dem Programm.

Die Vereinsverantwortlichen betonen den Mehrwert, den Kibler mitbringt: „Tim ist eine echte Bereicherung für den SV Oberzell“, so das offizielle Statement. Seine Vielseitigkeit in der Defensive, gepaart mit seiner Erfahrung aus höheren Spielklassen, soll dem Team die nötige Stabilität verleihen.

Die frühzeitige Bekanntgabe des Transfers unterstreicht den Anspruch des SV Oberzell, rechtzeitig personelle Weichen für die neue Saison zu stellen – unabhängig vom Ausgang der aktuellen Spielzeit.





Restprogramm SV Oberzell

15. Spieltag: (A) FV Olympia Laupheim (1.)

16. Spieltag: (H) Türkspor Neu-Ulm (5.)

17. Spieltag: (A) TSG Ehingen (12.)

18. Spieltag: (A) SV Hohentengen (10.)

19. Spieltag: (H) FV Biberach/Riß (2.)

20. Spieltag: (A) TSV 1889 Buch (7.)

21. Spieltag: (H) SV Ochsenhausen (11.)

22. Spieltag: (A) FC Mengen (8.)