SV Oberzell und TSV Eschach teilen die Punkte – SV Bergatreute jubelt

Schon in der 37. Minute brachte Steffen Friedrich die Gastgeber in Führung und ließ die 594 Zuschauer jubeln. Es war die Belohnung für eine gute Anfangsphase. Doch Eschach bewies einmal mehr, warum das Team ebenfalls im oberen Tabellenbereich angesiedelt ist. In der 57. Minute war es Sebastian Sprenger, der den Ausgleich markierte und den Spielstand auf 1:1 stellte. Beide Teams drängten in der Schlussphase auf die Entscheidung, doch ein weiterer Treffer wollte nicht fallen. --- Heute, 19:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute TSG Ailingen TSG Ailingen 1 0 Emotionen pur bot die Partie in Bergatreute. Schon in der 4. Minute brachte Nico Kölbel die Hausherren mit seinem Treffer in Führung. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Gäste aus Ailingen nicht die nötige Durchschlagskraft fanden. Die knappe Führung hielt bis zum Abpfiff, sodass die Gastgeber wichtige Punkte einfahren konnten. Für die TSG Ailingen dagegen war es ein Rückschlag. ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00

Für den FC Leutkirch ist die Partie gegen das punktlose Schlusslicht ein Pflichtsieg. Mit sechs Punkten nach sieben Spielen steht das Team nur knapp über dem Strich. Der FC Dostluk Friedrichshafen hat bislang alle sechs Spiele verloren und bereits 22 Gegentore kassiert. Ein weiteres erfolgloses Wochenende würde die Lage des Aufsteigers weiter verschärfen. ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt SV Baindt SV Baindt 15:00

Zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel treffen in einem echten Verfolgerduell aufeinander. Der SV Vogt hat nach dem 4:2 in Friedrichshafen 13 Punkte auf dem Konto, ebenso wie der SV Baindt, der zuletzt in Unterzeil/Seibranz nicht über ein 1:1 hinauskam. Beide Mannschaften wollen den Anschluss an die Top drei wahren, das direkte Duell verspricht Spannung. ---

Die SGM Unterzeil/Seibranz steckt mit fünf Punkten weiter im Tabellenkeller und konnte am vergangenen Spieltag nur einen Zähler gegen Baindt verbuchen. Der VfL Brochenzell gewann zuletzt knapp gegen Meckenbeuren und steht mit elf Punkten auf Platz sieben. Für die Gastgeber zählt nur ein Sieg, um den Druck nach unten zu verringern. Brochenzell dagegen könnte sich mit einem Erfolg weiter nach oben orientieren. ---

Der TSV Tettnang steht mit sieben Punkten knapp über den Abstiegsrängen und geht als Außenseiter in das Heimspiel. Der SV Maierhöfen/Grünenbach musste zuletzt beim 0:4 gegen Bergatreute einen herben Rückschlag hinnehmen und verlor die Tabellenführung. Mit 16 Punkten rangiert der SVM aber weiterhin auf Platz zwei und will im Auswärtsspiel zurückschlagen. Für Tettnang eine schwere Aufgabe, für Maierhöfen eine Möglichkeit zur Wiedergutmachung.

Ein echtes Kellerduell steht in Bad Waldsee bevor. Der Aufsteiger hat mit nur zwei Punkten aus sechs Spielen einen schwierigen Start erwischt und wartet weiter auf den ersten Sieg. Auch der FV Ravensburg II kommt nach dem Abstieg noch nicht so richtig in Fahrt und liegt mit fünf Zählern nur knapp davor. Für beide Teams geht es im Derby darum, im direkten Vergleich den nächsten Dreier zu landen. ---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten SV Weingarten Weingarten 15:00